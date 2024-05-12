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Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы - РИА Новости, 12.05.2024
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04:27 12.05.2024 (обновлено: 04:54 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945325092.html
Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы
Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы - РИА Новости, 12.05.2024
Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы
Несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые ЕС планирует направить на военные нужды Киева, являются "почти ничем", заявил в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:27
2024-05-12T04:54
в мире
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олаф шольц
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые ЕС планирует направить на военные нужды Киева, являются "почти ничем", заявил в интервью Politico министр юстиции Украины Денис Малюська.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах евро в год."Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто", — заявил Малюська.По его утверждению, Киеву нужны сотни миллиардов для "победы" в конфликте.Министр назвал решение ЕС "хорошим первым шагом", добавив, что Украина хочет добиться полной конфискации замороженных российских активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
https://ria.ru/20240511/zelenskiy-1945207365.html
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в мире, украина, европа, денис малюська, олаф шольц, евросоюз, g7
В мире, Украина, Европа, Денис Малюська, Олаф Шольц, Евросоюз, G7
Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы

Малюська назвал несколько миллиардов евро от замороженных активов РФ почти ничем

© Фото : Office of the President of UkraineКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые ЕС планирует направить на военные нужды Киева, являются "почти ничем", заявил в интервью Politico министр юстиции Украины Денис Малюська.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах евро в год.
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"Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто", — заявил Малюська.
По его утверждению, Киеву нужны сотни миллиардов для "победы" в конфликте.
Министр назвал решение ЕС "хорошим первым шагом", добавив, что Украина хочет добиться полной конфискации замороженных российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
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