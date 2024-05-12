В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве сикхского лидера
В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве сикхского лидера Нижара
Полицейский автомобиль в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Четвертый человек с гражданством Индии задержан в Канаде по подозрению в убийстве в июне прошлого года лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара, сообщает газета Global News со ссылкой на полицию.
В начале мая издание сообщало, что правоохранительные органы Канады задержали троих подозреваемых в совершении убийства сикхского лидера.
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"Четвертый человек задержан и ему предъявлены обвинения в связи с гибелью при стрельбе ... Хардипа Сингха Нижара", - пишет издание.
По информации газеты, задержанный - 22-летний Амандип Сингх. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягощающих обстоятельствах и в заговоре с целью совершения убийства.
Нижар был застрелен в канадской провинции Британская Колумбия в июне прошлого года. Вскоре после его гибели премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранительные органы страны подозревают в причастности к его убийству власти Индии. Из Канады был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.
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