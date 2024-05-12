https://ria.ru/20240512/ubiystvo-1945342076.html

В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве сикхского лидера

В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве сикхского лидера - РИА Новости, 12.05.2024

В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве сикхского лидера

Четвертый человек с гражданством Индии задержан в Канаде по подозрению в убийстве в июне прошлого года лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара, сообщает... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:11

2024-05-12T09:11

2024-05-12T09:11

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Четвертый человек с гражданством Индии задержан в Канаде по подозрению в убийстве в июне прошлого года лидера сикхской общины Хардипа Сингха Нижара, сообщает газета Global News со ссылкой на полицию. В начале мая издание сообщало, что правоохранительные органы Канады задержали троих подозреваемых в совершении убийства сикхского лидера. "Четвертый человек задержан и ему предъявлены обвинения в связи с гибелью при стрельбе ... Хардипа Сингха Нижара", - пишет издание. По информации газеты, задержанный - 22-летний Амандип Сингх. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягощающих обстоятельствах и в заговоре с целью совершения убийства. Нижар был застрелен в канадской провинции Британская Колумбия в июне прошлого года. Вскоре после его гибели премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранительные органы страны подозревают в причастности к его убийству власти Индии. Из Канады был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. Нью-Дели ответил аналогичными шагами, а также приостановил выдачу всех типов виз в Канаде.

https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html

https://ria.ru/20231122/smi-1911067613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, индия, британская колумбия, джастин трюдо