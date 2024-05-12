США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая, пишут СМИ
Aydnlk: США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Американские политические центры намерены предоставить Турции роль противовеса России и Китая, именно поэтому Вашингтон заявляет о "новом этапе" в отношениях с Анкарой, пишет газета Aydınlık.
«
"Есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля? Или есть ли у Вашингтона и Анкары общие интересы в отношении санкций против России, одного из важнейших внешнеторговых партнеров Турции? В чем Анкара и Вашингтон сходятся в своей политике по отношению к России — главному союзнику Турции в борьбе с атлантическими угрозами?" — задался вопросами колумнист издания Фикрет Акфырат.
По его словам, "в политических центрах Вашингтона обсуждается вопрос о том, как Турция заполнит вакуум, который образуется после ухода США из Ирака и Сирии". Иначе говоря, Анкара возьмет на себя роль Соединенных Штатов в операции по разделу Сирии и будет противовесом Ирану и России в этом регионе, отметил автор статьи. При этом в более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против Москвы и Пекина в Африке и Центральной Азии.
«
"Да, именно такая роль предусмотрена для Турции в американском окружении. Независимо от ожиданий Анкары от "новой страницы" именно так США заполняют "новую фазу", — пишет колумнист.
По его мнению, вопрос заключается в следующем: почему Анкара так стремится к "новой фазе" или "новой странице", на которой навязывается эта роль, которая совсем не отвечает интересам Турции, а наоборот, серьезно подорвет ее интересы?
"С одной стороны, есть политика национальной безопасности, которая крайне необходима Турции, а с другой — политика Анкары по "гармонизации с США". Нет никаких условий для того, чтобы это противоречие продолжалось", — отметил Акфырат.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, выступая в субботу в турецкой столице, заявил, что Анкара и Вашингтон находятся "на пороге нового этапа" в своих отношениях, который, по его словам, начинается с возвращения к "основам", включая "коллективную оборону".