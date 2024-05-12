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Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2024
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08:07 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945334958.html
Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ
Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2024
Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ
Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис определят в понедельник "дорожную карту", которой будут следовать Анкара и Афины в предстоящий... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:07
2024-05-12T08:07
в мире
турция
греция
афины
кириакос мицотакис
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис определят в понедельник "дорожную карту", которой будут следовать Анкара и Афины в предстоящий период, стороны также обсудят перспективы роста товарооборота и ситуацию в Газе, сообщила газета Hürriyet. Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года. "Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будет принят президентом Тайипом Эрдоганом в Анкаре завтра. Два лидера, которые в последний раз встречались в Афинах 7 декабря, определят "дорожную карту", которой будут следовать в предстоящий период", - пишет издание. Согласно сведениям газеты, во время встречи Эрдогана и Мицотакиса на повестке дня также будет стоять вопрос о продолжении сотрудничества в различных областях, таких как экономика, транспорт, наука, технологии, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, а также гуманитарные связи. "Будут оценены шаги, которые можно предпринять для увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 6 миллиардов долларов, до 10 миллиардов долларов. Эрдоган также намерен раскрыть Мицотакису взгляды и дипломатию Турции на региональные и международные события, особенно на израильско-палестинский конфликт", - уточнило издание. Ожидается, что стороны подпишут соглашения в области здравоохранения и медицинских наук, а также по взаимодействию во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Союзники по НАТО - Греция и Турция в последний год налаживают отношения после длительного периода кризиса. В Афинах 7 декабря 2023 года прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и состоялось заседание Высшего совета сотрудничества. По итогам были подписаны Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве и 15 документов – соглашений, меморандумов, совместных деклараций. Греция и Турция заявляют, что намерены продвигать позитивную повестку дня и сосредоточиться на сотрудничестве в таких сферах, как предпринимательство, туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство, окружающая среда, социальное обеспечение и здравоохранение, молодёжь, образование и спорт. Сейчас в позитивной повестке 34 темы.
https://ria.ru/20240106/sotrudnichestvo-1919986876.html
https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html
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в мире, турция, греция, афины, кириакос мицотакис, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Греция, Афины, Кириакос Мицотакис, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган и Мицотакис обсудят "дорожную карту" отношений, пишут СМИ

Hrriyet: Эрдоган и Мицотакис обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Газе

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис определят в понедельник "дорожную карту", которой будут следовать Анкара и Афины в предстоящий период, стороны также обсудят перспективы роста товарооборота и ситуацию в Газе, сообщила газета Hürriyet.
Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года.
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"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис будет принят президентом Тайипом Эрдоганом в Анкаре завтра. Два лидера, которые в последний раз встречались в Афинах 7 декабря, определят "дорожную карту", которой будут следовать в предстоящий период", - пишет издание.
Согласно сведениям газеты, во время встречи Эрдогана и Мицотакиса на повестке дня также будет стоять вопрос о продолжении сотрудничества в различных областях, таких как экономика, транспорт, наука, технологии, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, а также гуманитарные связи.
"Будут оценены шаги, которые можно предпринять для увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 6 миллиардов долларов, до 10 миллиардов долларов. Эрдоган также намерен раскрыть Мицотакису взгляды и дипломатию Турции на региональные и международные события, особенно на израильско-палестинский конфликт", - уточнило издание.
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В Афинах 7 декабря 2023 года прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и состоялось заседание Высшего совета сотрудничества. По итогам были подписаны Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве и 15 документов – соглашений, меморандумов, совместных деклараций.
Греция и Турция заявляют, что намерены продвигать позитивную повестку дня и сосредоточиться на сотрудничестве в таких сферах, как предпринимательство, туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство, окружающая среда, социальное обеспечение и здравоохранение, молодёжь, образование и спорт. Сейчас в позитивной повестке 34 темы.
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В миреТурцияГрецияАфиныКириакос МицотакисРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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