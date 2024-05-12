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Цивилев рассказал, что планирует сделать на посту главы Минэнерго - РИА Новости, 12.05.2024
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12:32 12.05.2024 (обновлено: 12:49 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/tsivilev-1945368952.html
Цивилев рассказал, что планирует сделать на посту главы Минэнерго
Цивилев рассказал, что планирует сделать на посту главы Минэнерго - РИА Новости, 12.05.2024
Цивилев рассказал, что планирует сделать на посту главы Минэнерго
Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:32
2024-05-12T12:49
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
сергей цивилев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным."Вижу свою задачу работать в команде Михаила Владимировича Мишустина, который меня предложил на должность министра энергетики, под полным кураторством Александра Валентиновича Новака (кандидат на пост вице-премьера - ред.)", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике."Опираться в своей работе буду на регионы, я из Кузбасса, как живут регионы, понимаю. Основа нашего государства - это регионы. Особое внимание должно уделяться регионам", - добавил Цивилев.До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945367952.html
https://ria.ru/20240411/sredstva-1939475720.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, сергей цивилев
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Сергей Цивилев
Цивилев рассказал, что планирует сделать на посту главы Минэнерго

Цивилев на посту главы Минэнерго планирует сделать акцент на развитии регионов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
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"Вижу свою задачу работать в команде Михаила Владимировича Мишустина, который меня предложил на должность министра энергетики, под полным кураторством Александра Валентиновича Новака (кандидат на пост вице-премьера - ред.)", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"Опираться в своей работе буду на регионы, я из Кузбасса, как живут регионы, понимаю. Основа нашего государства - это регионы. Особое внимание должно уделяться регионам", - добавил Цивилев.
До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
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РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаСергей Цивилев
 
 
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