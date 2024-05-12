Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 12.05.2024 (обновлено: 15:36 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/syrskiy-1945407017.html
Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ
Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024
Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная, силы РФ активно атакуют на нескольких направлениях. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:13
2024-05-12T15:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
александр сырский
джейк салливан
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная, силы РФ активно атакуют на нескольких направлениях. "Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сырского в соцсети Facebook*. По его словам, на этой неделе обострилась ситуация в Харьковской области, в приграничных районах продолжаются бои. "На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется… Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - добавил Сырский. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщало в воскресенье Минобороны РФ. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Ранее газета Financial Times. сообщала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. При этом Салливан заявил, что в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление. Газета подчеркивает, что слова Салливана о наступлении демонстрируют то, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html
https://ria.ru/20240512/obosnovanie-1945362779.html
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, харьковская область, александр сырский, джейк салливан, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Александр Сырский, Джейк Салливан, Джо Байден, НАТО
Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ

Сырский: ситуация на фронте обостренная, РФ атакует на нескольких направлениях

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная, силы РФ активно атакуют на нескольких направлениях.
«
"Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сырского в соцсети Facebook*.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков
10 мая, 23:22
По его словам, на этой неделе обострилась ситуация в Харьковской области, в приграничных районах продолжаются бои.
«
"На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется… Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - добавил Сырский.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщало в воскресенье Минобороны РФ.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"До последнего": в США выступили с важным признанием о ВСУ
Вчера, 11:58
Ранее газета Financial Times. сообщала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. При этом Салливан заявил, что в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление. Газета подчеркивает, что слова Салливана о наступлении демонстрируют то, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В США раскрыли, как Зеленский отреагировал на новости о Харькове
Вчера, 13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьАлександр СырскийДжейк СалливанДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала