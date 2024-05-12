https://ria.ru/20240512/syrskiy-1945407017.html

Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ

Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ - РИА Новости, 12.05.2024

Ситуация на фронте обостренная, заявил главком ВСУ

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная, силы РФ активно атакуют на нескольких направлениях. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:13

2024-05-12T15:13

2024-05-12T15:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

александр сырский

джейк салливан

джо байден

нато

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обостренная, силы РФ активно атакуют на нескольких направлениях. "Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Сырского в соцсети Facebook*. По его словам, на этой неделе обострилась ситуация в Харьковской области, в приграничных районах продолжаются бои. "На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются горячие бои, ситуация очень динамично меняется… Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые", - добавил Сырский. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщало в воскресенье Минобороны РФ. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Ранее газета Financial Times. сообщала, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. При этом Салливан заявил, что в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление. Газета подчеркивает, что слова Салливана о наступлении демонстрируют то, как Белый дом видит развитие конфликта на Украине в случае, если на президентских выборах в США победит Джо Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html

https://ria.ru/20240512/obosnovanie-1945362779.html

https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945377968.html

россия

украина

харьковская область

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россия, украина, харьковская область, александр сырский, джейк салливан, джо байден, нато