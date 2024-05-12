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Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП - РИА Новости, 12.05.2024
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18:53 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945445102.html
Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП
Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП - РИА Новости, 12.05.2024
Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП
Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт на заседании профильного комитета Госдумы сообщил, что сделает все для снижения смертности при ДТП в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:53
2024-05-12T18:53
россия
курск
роман старовойт
виталий савельев
госдума рф
единая россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт на заседании профильного комитета Госдумы сообщил, что сделает все для снижения смертности при ДТП в полтора раза до 2030 года в случае своего назначения, рассказал РИА Новости член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту "Среди планов кандидата в случае назначения и до 2030 года - увеличение до 85% доли городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного; дополнительная поставка 40 тысяч российских автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов в регионы; до 85% - прирост автодорог федерального назначения и в крупнейших городских агломерациях. Будет сделано всё для снижения смертности при ДТП в полтора раза, завершится строительство не менее 50 автомобильных обходов городов", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что Старовойт - опытный управленец, который на протяжении шести лет возглавлял "Росавтодор" и инициировал реформу городского транспорта в Курске. "Интересно, что в Минтранс он уже приходил - на должность замминистра, это было в 2018 году. Но буквально через 10 дней получил назначение на пост главы приграничного региона", - напомнил Толмачев. Кандидат на пост вице-премьера Виталий Савельев, по его словам, всю жизнь посвятил развитию путей сообщения. "У него за плечами колоссальный опыт. Например, благодаря ему "Аэрофлот" преобразился и стал одной из лучших авиакомпаний мира, вышел на недостижимые для конкурентов высоты как в вопросе технического обеспечения, цифровизации, так и клиентского обслуживания. Безопасность, современность, качество - главные принципы работы, перенесённые Виталием Савельевым уже на всю транспортную сферу", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html
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россия, курск, роман старовойт, виталий савельев, госдума рф, единая россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), назначение нового состава правительства россии
Россия, Курск, Роман Старовойт, Виталий Савельев, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Назначение нового состава правительства России
Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП

Толмачев: Старовойт намерен снизить смертность при ДТП в 1,5 раза до 2030 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт на заседании профильного комитета Госдумы сообщил, что сделает все для снижения смертности при ДТП в полтора раза до 2030 года в случае своего назначения, рассказал РИА Новости член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту
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"Среди планов кандидата в случае назначения и до 2030 года - увеличение до 85% доли городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного; дополнительная поставка 40 тысяч российских автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов в регионы; до 85% - прирост автодорог федерального назначения и в крупнейших городских агломерациях. Будет сделано всё для снижения смертности при ДТП в полтора раза, завершится строительство не менее 50 автомобильных обходов городов", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что Старовойт - опытный управленец, который на протяжении шести лет возглавлял "Росавтодор" и инициировал реформу городского транспорта в Курске.
"Интересно, что в Минтранс он уже приходил - на должность замминистра, это было в 2018 году. Но буквально через 10 дней получил назначение на пост главы приграничного региона", - напомнил Толмачев.
Кандидат на пост вице-премьера Виталий Савельев, по его словам, всю жизнь посвятил развитию путей сообщения.
"У него за плечами колоссальный опыт. Например, благодаря ему "Аэрофлот" преобразился и стал одной из лучших авиакомпаний мира, вышел на недостижимые для конкурентов высоты как в вопросе технического обеспечения, цифровизации, так и клиентского обслуживания. Безопасность, современность, качество - главные принципы работы, перенесённые Виталием Савельевым уже на всю транспортную сферу", - подчеркнул депутат.
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РоссияКурскРоман СтаровойтВиталий СавельевГосдума РФЕдиная РоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Назначение нового состава правительства России
 
 
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