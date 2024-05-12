https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945445102.html

Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП

Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП - РИА Новости, 12.05.2024

Старовойт заявил о планах снизить смертность в ДТП

Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт на заседании профильного комитета Госдумы сообщил, что сделает все для снижения смертности при ДТП в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:53

2024-05-12T18:53

2024-05-12T18:53

россия

курск

роман старовойт

виталий савельев

госдума рф

единая россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт на заседании профильного комитета Госдумы сообщил, что сделает все для снижения смертности при ДТП в полтора раза до 2030 года в случае своего назначения, рассказал РИА Новости член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту "Среди планов кандидата в случае назначения и до 2030 года - увеличение до 85% доли городского общественного транспорта возрастом не старше нормативного; дополнительная поставка 40 тысяч российских автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов в регионы; до 85% - прирост автодорог федерального назначения и в крупнейших городских агломерациях. Будет сделано всё для снижения смертности при ДТП в полтора раза, завершится строительство не менее 50 автомобильных обходов городов", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что Старовойт - опытный управленец, который на протяжении шести лет возглавлял "Росавтодор" и инициировал реформу городского транспорта в Курске. "Интересно, что в Минтранс он уже приходил - на должность замминистра, это было в 2018 году. Но буквально через 10 дней получил назначение на пост главы приграничного региона", - напомнил Толмачев. Кандидат на пост вице-премьера Виталий Савельев, по его словам, всю жизнь посвятил развитию путей сообщения. "У него за плечами колоссальный опыт. Например, благодаря ему "Аэрофлот" преобразился и стал одной из лучших авиакомпаний мира, вышел на недостижимые для конкурентов высоты как в вопросе технического обеспечения, цифровизации, так и клиентского обслуживания. Безопасность, современность, качество - главные принципы работы, перенесённые Виталием Савельевым уже на всю транспортную сферу", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html

https://ria.ru/20240117/putin-1921890940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курск, роман старовойт, виталий савельев, госдума рф, единая россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), назначение нового состава правительства россии