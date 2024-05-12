https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945429360.html
Старовойт пообещал работать над ремонтом дорог
Старовойт пообещал работать над ремонтом дорог - РИА Новости, 12.05.2024
Старовойт пообещал работать над ремонтом дорог
Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт пообещал работать над ремонтом автодорог, развитием железнодорожного и водного транспорта. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:21
2024-05-12T17:21
2024-05-12T17:21
политика
россия
курская область
роман старовойт
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт пообещал работать над ремонтом автодорог, развитием железнодорожного и водного транспорта. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Старовойта на должность министра транспорта РФ. Старовойт в воскресенье выступал на комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, на котором депутаты общались с кандидатом на пост министра. Утверждение министров на пост будет проходить на одном из пленарных заседаний Госдумы. "Те вопросы, которые были озвучены, они мне понятны сегодня как губернатору. Мы говорили о ремонте, содержании автомобильных дорог, о развитии водных путей и сообщений, о развитии железнодорожного транспорта. И уже в конце прозвучали задачи и просьбы депутатов Государственной Думы, представителей регионов. Поэтому еще раз спасибо за поддержку. Будем работать дальше", - сказал Старовойт по итогам заседания комитета. Он поблагодарил депутатов Госдумы и назвал состоявшуюся встречу содержательным и профессиональным разговором.
https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945425208.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, роман старовойт, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Старовойт пообещал работать над ремонтом дорог
Старовойт пообещал работать над ремонтом дорог и развитием транспорта
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кандидат на пост министра транспорта РФ Роман Старовойт пообещал работать над ремонтом автодорог, развитием железнодорожного и водного транспорта.
Председатель правительства Михаил Мишустин
предложил кандидатуру губернатора Курской области
Старовойта на должность министра транспорта РФ. Старовойт в воскресенье выступал на комитете Госдумы
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, на котором депутаты общались с кандидатом на пост министра. Утверждение министров на пост будет проходить на одном из пленарных заседаний Госдумы.
"Те вопросы, которые были озвучены, они мне понятны сегодня как губернатору. Мы говорили о ремонте, содержании автомобильных дорог, о развитии водных путей и сообщений, о развитии железнодорожного транспорта. И уже в конце прозвучали задачи и просьбы депутатов Государственной Думы, представителей регионов. Поэтому еще раз спасибо за поддержку. Будем работать дальше", - сказал Старовойт по итогам заседания комитета.
Он поблагодарил депутатов Госдумы и назвал состоявшуюся встречу содержательным и профессиональным разговором.