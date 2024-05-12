https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945425208.html
В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:51
2024-05-12T16:51
2024-05-12T16:51
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, который присутствует на заседании комитета. "Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит "на земле". Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после - вице-премьером!", - сказал Хамзаев.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, россия, роман старовойт, виталий савельев, султан хамзаев, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Виталий Савельев, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на должность главы Минтранса
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, который присутствует на заседании комитета.
"Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит "на земле". Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после - вице-премьером!", - сказал Хамзаев.