https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945343320.html
СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева
СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева - РИА Новости, 12.05.2024
СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева
СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:27
2024-05-12T09:27
2024-05-12T09:27
политика
курская область
калининградская область
кемеровская область
роман старовойт
антон алиханов
сергей цивилев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - Алиханова, а на пост министра энергетики - Цивилева. "Также приветствуем привлечение к работе в правительстве эффективных губернаторов – Р. Старовойта, А. Алиханова, С. Цивилева, считаю, они добьются успехов и на министерских постах", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, калининградская область, кемеровская область, роман старовойт, антон алиханов, сергей цивилев
Политика, Курская область, Калининградская область, Кемеровская область, Роман Старовойт, Антон Алиханов, Сергей Цивилев
СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева
СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева в правительство