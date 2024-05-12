https://ria.ru/20240512/starovoyt-1945343320.html

СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева

СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева - РИА Новости, 12.05.2024

СРЗП одобряет кандидатуры Старовойта, Алиханова, Цивилева

СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:27

2024-05-12T09:27

2024-05-12T09:27

политика

курская область

калининградская область

кемеровская область

роман старовойт

антон алиханов

сергей цивилев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП приветствует привлечение к работе в кабмине губернатора Курской области Романа Старовойта, главу Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - Алиханова, а на пост министра энергетики - Цивилева. "Также приветствуем привлечение к работе в правительстве эффективных губернаторов – Р. Старовойта, А. Алиханова, С. Цивилева, считаю, они добьются успехов и на министерских постах", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

курская область

калининградская область

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, калининградская область, кемеровская область, роман старовойт, антон алиханов, сергей цивилев