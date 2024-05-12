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Ефимов: спортхаб для экстремального спорта появится на западе Москвы
Ефимов: спортхаб для экстремального спорта появится на западе Москвы - РИА Новости, 12.05.2024
Ефимов: спортхаб для экстремального спорта появится на западе Москвы
Специальная спортивная зона для любителей таких экстремальных видов спорта как катание по рампам на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах появится в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:00
2024-05-12T12:00
2024-05-12T12:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специальная спортивная зона для любителей таких экстремальных видов спорта как катание по рампам на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах появится в будущем году в рамках развития Матвеевского жилого кластера, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Новый спортхаб сможет одновременно приять около 100 человек. Площадка будет освещаться в темное время суток, а вокруг нее будут разбиты газоны с зелеными насаждениями."В районе Очаково-Матвеевское появится спортхаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется полностью завершить в третьем квартале 2025 года. Строительство спортивного пространства запланировано в рамках благоустройства Матвеевского кластера, который даст городу более 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов добавил, что различные зоны для катания будут "бесшовно" связаны между собой для удобства передвижения спортсменов. Рядом будет устроена площадка для мини-футбола и стритбола со специальным покрытием и трибунами.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Очаково-Матвеевском также начинается строительство школы на тысячу учеников, а в районах Можайский и Раменки – образовательных комплексов. Также в ЗАО строят и проектируют 46 домов по программе реновации жилфонда, туда смогут переехать около 40 тысяч жителей.
https://ria.ru/20240508/vakansii-1944519255.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специальная спортивная зона для любителей таких экстремальных видов спорта как катание по рампам на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах появится в будущем году в рамках развития Матвеевского жилого кластера, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новый спортхаб сможет одновременно приять около 100 человек. Площадка будет освещаться в темное время суток, а вокруг нее будут разбиты газоны с зелеными насаждениями.
"В районе Очаково-Матвеевское появится спортхаб площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Работы планируется полностью завершить в третьем квартале 2025 года. Строительство спортивного пространства запланировано в рамках благоустройства Матвеевского кластера, который даст городу более 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов
добавил, что различные зоны для катания будут "бесшовно" связаны между собой для удобства передвижения спортсменов. Рядом будет устроена площадка для мини-футбола и стритбола со специальным покрытием и трибунами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в Очаково-Матвеевском также начинается строительство школы на тысячу учеников, а в районах Можайский и Раменки – образовательных комплексов. Также в ЗАО строят и проектируют 46 домов по программе реновации жилфонда, туда смогут переехать около 40 тысяч жителей.