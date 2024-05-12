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Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.05.2024
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Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи
Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.05.2024
Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи
Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих и танк "Абрамс" производства США в зоне ответственности российских группировок войск "Запад" и... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:41
2024-05-12T13:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих и танк "Абрамс" производства США в зоне ответственности российских группировок войск "Запад" и "Центр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, а также балки Оливовский Яр. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. "Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказали в ведомстве. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка Донецкой народной республики. За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Соловьево, Нетайлово и Уманское Донецкой народной республики. "ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", три автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - сказали в ведомстве.
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сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 600 человек в зоне ответственности "Запада" и "Центра"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих и танк "Абрамс" производства США в зоне ответственности российских группировок войск "Запад" и "Центр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Торское Донецкой народной республики, а также балки Оливовский Яр. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области.
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"Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка Донецкой народной республики.
За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Соловьево, Нетайлово и Уманское Донецкой народной республики.
"ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", три автомобиля, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - сказали в ведомстве.
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