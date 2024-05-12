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Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 12.05.2024 (обновлено: 15:03 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945376562.html
Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области
Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024
Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области
Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:15
2024-05-12T15:03
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
волчанск
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы нанесли поражение личному составу и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань в Харьковской области.Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.В пятницу глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничных населенных пунктов.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск
Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области

ВС России освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
Группировка войск Север освободила села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
Кроме того, бойцы нанесли поражение личному составу и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань в Харьковской области.
Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля.
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Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
В пятницу глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничных населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВолчанск
 
 
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