Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области
ВС России освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-72 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Север" освободила села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Север" освободила села Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
Кроме того, бойцы нанесли поражение личному составу и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань в Харьковской области.
Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
В пятницу глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничных населенных пунктов.