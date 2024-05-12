https://ria.ru/20240512/spetsoperatsiya-1945376562.html

Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области

Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 12.05.2024

Группировка "Север" заняла четыре населенных пункта в Харьковской области

Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:15

2024-05-12T13:15

2024-05-12T15:03

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

волчанск

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", — уточнили в ведомстве.Кроме того, бойцы нанесли поражение личному составу и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань в Харьковской области.Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля.Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военнослужащие поразили самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.В пятницу глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничных населенных пунктов.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945379670.html

https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

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россия

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, волчанск