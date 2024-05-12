https://ria.ru/20240512/spasateli-1945389512.html

В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя

В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя

При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:08

2024-05-12T14:08

2024-05-12T14:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. "При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени", - говорится в сообщении. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела