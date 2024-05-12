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В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя
В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя
При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:08
2024-05-12T14:08
2024-05-12T14:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. "При повторном обрушении в Белгороде три спасателя получили травмы различной степени", - говорится в сообщении. Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде при повторном обрушении дома пострадали три спасателя
МЧС: при повторном обрушении дома в Белгороде три спасателя получили травмы