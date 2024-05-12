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Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.05.2024
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10:55 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/sobyanin-1945353226.html
Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.05.2024
Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:55
2024-05-12T10:55
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. "Поздравляю медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. В операционной и приёмном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестёр и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь", - написал Собянин. Он отметил, что интерес к профессии растёт - в этом году обучение по специальности "Сестринское дело" в столичных колледжах завершат почти две тысячи студентов. "Сегодня в московских медицинских организациях работает около 50 тысяч медсестёр и медбратьев. Спасибо за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие. Счастья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим близким!" - добавил мэр.
https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Мэр Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником.
"Поздравляю медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. В операционной и приёмном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестёр и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь", - написал Собянин.
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Он отметил, что интерес к профессии растёт - в этом году обучение по специальности "Сестринское дело" в столичных колледжах завершат почти две тысячи студентов.
"Сегодня в московских медицинских организациях работает около 50 тысяч медсестёр и медбратьев. Спасибо за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие. Счастья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим близким!" - добавил мэр.
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