https://ria.ru/20240512/sobyanin-1945353226.html

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником - РИА Новости, 12.05.2024

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:55

2024-05-12T10:55

2024-05-12T10:55

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. "Поздравляю медсестёр и медбратьев с профессиональным праздником. В операционной и приёмном отделении, в стационарах и поликлиниках — в любой медицинской организации не обойтись без ваших знаний и навыков, тепла и доброты. Зачастую именно компетентность и забота медсестёр и медбратьев играют ключевую роль в успешном лечении. Ваша поддержка имеет огромное значение для человека в стрессовой ситуации, а чуткость и внимание помогают пациентам быстрее выздороветь", - написал Собянин. Он отметил, что интерес к профессии растёт - в этом году обучение по специальности "Сестринское дело" в столичных колледжах завершат почти две тысячи студентов. "Сегодня в московских медицинских организациях работает около 50 тысяч медсестёр и медбратьев. Спасибо за профессионализм, самоотдачу и трудолюбие. Счастья, удачи и всего самого лучшего вам и вашим близким!" - добавил мэр.

https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html

https://rsport.ria.ru/20240306/sobyanin-1931458297.html

москва

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Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин