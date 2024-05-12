https://ria.ru/20240512/siyanie-1945339451.html

Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние

Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние - РИА Новости, 12.05.2024

Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние

Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:49

2024-05-12T08:49

2024-05-12T11:25

россия

общество

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ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в воскресенье. "Опять небо над Викуловским районом окрасилось в цвета северного сияния. Ночью наши караульные сотрудники МЧС наблюдали над головой буйство красок", – указано в сообщении. Викуловский район переживает крупнейшее половодье на реке Ишим, вода постепенно отступает, но сотрудники МЧС продолжают следить за состоянием дамб и земляных насыпей, защищающих населенные пункты от затопления, ведут их окарауливание в ночное время. По публикациям в соцсетях, в ночь с 10 на 11 мая сияние также наблюдали жители Тобольска и других населенных пунктов Тюменской области. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря, слегка ослабевшая днем в субботу, вновь вернулась к максимальным значениям, ожидаются еще более мощные полярные сияния, видимые с территории России.

https://ria.ru/20240512/polyarnoe_siyanie-1945329730.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество