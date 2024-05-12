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Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние - РИА Новости, 12.05.2024
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08:49 12.05.2024 (обновлено: 11:25 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/siyanie-1945339451.html
Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние
Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние - РИА Новости, 12.05.2024
Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние
Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:49
2024-05-12T11:25
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общество
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ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в воскресенье. "Опять небо над Викуловским районом окрасилось в цвета северного сияния. Ночью наши караульные сотрудники МЧС наблюдали над головой буйство красок", – указано в сообщении. Викуловский район переживает крупнейшее половодье на реке Ишим, вода постепенно отступает, но сотрудники МЧС продолжают следить за состоянием дамб и земляных насыпей, защищающих населенные пункты от затопления, ведут их окарауливание в ночное время. По публикациям в соцсетях, в ночь с 10 на 11 мая сияние также наблюдали жители Тобольска и других населенных пунктов Тюменской области. Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря, слегка ослабевшая днем в субботу, вновь вернулась к максимальным значениям, ожидаются еще более мощные полярные сияния, видимые с территории России.
https://ria.ru/20240512/polyarnoe_siyanie-1945329730.html
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россия, общество
Россия, Общество
Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние

В Викуловском районе Тюменской области зафиксировали полярное сияние

© Фото : администрация Викуловского муниципального районаПолярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
Полярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : администрация Викуловского муниципального района
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в воскресенье.
"Опять небо над Викуловским районом окрасилось в цвета северного сияния. Ночью наши караульные сотрудники МЧС наблюдали над головой буйство красок", – указано в сообщении.
© Фото : администрация Викуловского муниципального районаПолярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
Полярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : администрация Викуловского муниципального района
Полярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
Викуловский район переживает крупнейшее половодье на реке Ишим, вода постепенно отступает, но сотрудники МЧС продолжают следить за состоянием дамб и земляных насыпей, защищающих населенные пункты от затопления, ведут их окарауливание в ночное время.
По публикациям в соцсетях, в ночь с 10 на 11 мая сияние также наблюдали жители Тобольска и других населенных пунктов Тюменской области.
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