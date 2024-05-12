Сотрудники МЧС в Тюменской области запечатлели полярное сияние
В Викуловском районе Тюменской области зафиксировали полярное сияние
© Фото : администрация Викуловского муниципального районаПолярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области, сообщается в Telegram-канале администрации района в воскресенье.
"Опять небо над Викуловским районом окрасилось в цвета северного сияния. Ночью наши караульные сотрудники МЧС наблюдали над головой буйство красок", – указано в сообщении.
© Фото : администрация Викуловского муниципального районаПолярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
Полярное сияние в ночь с 11 на 12 в Викуловском районе Тюменской области
Викуловский район переживает крупнейшее половодье на реке Ишим, вода постепенно отступает, но сотрудники МЧС продолжают следить за состоянием дамб и земляных насыпей, защищающих населенные пункты от затопления, ведут их окарауливание в ночное время.
По публикациям в соцсетях, в ночь с 10 на 11 мая сияние также наблюдали жители Тобольска и других населенных пунктов Тюменской области.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что магнитная буря, слегка ослабевшая днем в субботу, вновь вернулась к максимальным значениям, ожидаются еще более мощные полярные сияния, видимые с территории России.