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Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год - РИА Новости, 12.05.2024
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16:03 12.05.2024 (обновлено: 16:11 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/siluanov-1945414990.html
Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год
Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год - РИА Новости, 12.05.2024
Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год
Минфин России подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:03
2024-05-12T16:11
экономика
россия
антон силуанов
андрей макаров
владимир путин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин России подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов. В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов. "Результат сегодняшней встречи - это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", - сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета. "Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", - добавил Силуанов. В ходе заседания комитета по бюджету и налогам Силуанов сообщил, что министерство финансов готовит перспективный финансовый план на шестилетний период и сейчас планирует для этого внести соответствующие коррективы в Бюджетный кодекс. Силуанов также говорил в воскресенье, что в этом году все те предложения, которые поставил перед правительством президент РФ, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, Минфин будет вносить через поправки в закон о бюджете. Что касается налоговой политики, то, по словам главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России начнется 20 мая. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.
https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html
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экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, владимир путин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год

Силуанов: Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин России подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов.
В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов.
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"Результат сегодняшней встречи - это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", - сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета.
"Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", - добавил Силуанов.
В ходе заседания комитета по бюджету и налогам Силуанов сообщил, что министерство финансов готовит перспективный финансовый план на шестилетний период и сейчас планирует для этого внести соответствующие коррективы в Бюджетный кодекс. Силуанов также говорил в воскресенье, что в этом году все те предложения, которые поставил перед правительством президент РФ, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, Минфин будет вносить через поправки в закон о бюджете.
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Что касается налоговой политики, то, по словам главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России начнется 20 мая.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.
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