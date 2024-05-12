https://ria.ru/20240512/siluanov-1945414990.html

Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год

Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год - РИА Новости, 12.05.2024

Минфин подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год

Минфин России подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:03

2024-05-12T16:03

2024-05-12T16:11

экономика

россия

антон силуанов

андрей макаров

владимир путин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин России подготовит поправки в закон о бюджете на текущий год, в Бюджетный кодекс и налоговое законодательство, заявил журналистам кандидат на пост главы министерства финансов Антон Силуанов. В воскресенье комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал утвердить кандидатуру Силуанова на должность министра финансов. "Результат сегодняшней встречи - это те договоренности, которые были определены: мы подготовим три базовые законодательные инициативы. Это поправки в закон о бюджете текущего года.., поправки в бюджетное законодательство, в Бюджетный кодекс, и, конечно, изменения в налоговое законодательство", - сказал Силуанов на пресс-подходе по итогам заседания комитета. "Эти три основные документа позволят нам создать основу для выполнения задач, поставленных президентом, для обеспечения контроля со стороны парламента за их выполнением и как основу для нашего взаимодействия для выполнения этих задач", - добавил Силуанов. В ходе заседания комитета по бюджету и налогам Силуанов сообщил, что министерство финансов готовит перспективный финансовый план на шестилетний период и сейчас планирует для этого внести соответствующие коррективы в Бюджетный кодекс. Силуанов также говорил в воскресенье, что в этом году все те предложения, которые поставил перед правительством президент РФ, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, Минфин будет вносить через поправки в закон о бюджете. Что касается налоговой политики, то, по словам главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы России начнется 20 мая. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в РФ, одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.

https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html

https://ria.ru/20240226/zapad-1929492059.html

https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, андрей макаров, владимир путин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)