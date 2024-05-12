https://ria.ru/20240512/siluanov-1945367578.html

Силуанов назвал основную программную задачу Минфина

Силуанов назвал основную программную задачу Минфина - РИА Новости, 12.05.2024

Силуанов назвал основную программную задачу Минфина

Программная задача Минфина РФ будет заключаться в поиске ресурсов для выполнения задач, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным и указом... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:26

2024-05-12T12:26

2024-05-12T13:21

россия

экономика

антон силуанов

госдума рф

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Программная задача Минфина РФ будет заключаться в поиске ресурсов для выполнения задач, которые определены посланием президента РФ Владимиром Путиным и указом от 7 мая, заявил исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов."Если говорить о программе министерства финансов, то она вытекает из тех задач, которые определил президент в послании и подписанном 7 мая указе о национальных целях развития и национальных проектах, которые реализуют те задачи, цели, определенные президентом", - сказал Силуанов о программе основных направлений работы на комитете Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривается его кандидатура на пост министра, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным."Мы говорили о том, что важен сбалансированный подход при определении бюджетной политики. Поскольку мы говорили о сегодняшних проблемах экономики - дорогие деньги. И проблема дорогих денег заключается в том числе в сбалансированной бюджетной политике. Мы намерены и дальше проводить сбалансированную бюджетную политику, основанную на бюджетных правилах, на том, чтобы бюджет имел первичный баланс, то есть баланс без учета расходов на обслуживание государственного долга", - сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам."В первую очередь, для предприятий, компаний важна предсказуемость налоговой политики, которой мы будем следовать в предстоящий шестилетний период. Важно сохранить стимулирующие принципы работы налоговой политики, поскольку через налоговые ставки, вычеты, стимулы мы видим, что экономика реагирует на них, видим, что через налоговую политику мы достигаем тех задач, которые ставятся главой государства", - сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам."Бюджетное правило - это элемент нашей сбалансированной бюджетной политики, о котором говорил президент. И президент неоднократно повторял, что нам надо выстраивать политику с учетом принципов и правил, которые обеспечивают стабильность бюджетной политики, горизонты бюджетных расходов, с тем чтобы бюджет был основой макроэкономической политики", - сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Как раз бюджетное правило и ФНБ как один из элементов формирования резервных средств на случай колебаний внешнеэкономической конъюнктуры - эти элементы сохранятся в нашей структуре бюджетной политики на предстоящий среднесрочный период... Мы видим, что эти инструменты показали свою эффективность", - сказал Силуанов."Начиная со следующего года Минфин планирует использовать средства ФНБ исключительно на инвестиционное развитие. У нас общий объем фонда национального благосостояния составляет чуть больше 12 триллионов рублей", - отметил Силуанов.

https://ria.ru/20240507/novoseltsev-1944469198.html

https://ria.ru/20240319/putin-1934233043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, антон силуанов, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин