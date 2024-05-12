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Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах - РИА Новости, 12.05.2024
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03:23 12.05.2024 (обновлено: 03:26 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/shveytsariya-1945323559.html
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах - РИА Новости, 12.05.2024
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах
Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:23
2024-05-12T03:26
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном портале.Инцидент произошел в пятницу, чиновнику было 55 лет."Он любил отдых в горах. В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер", — говорится в сообщении.У Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью коллеги.
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер во время похода в горы в возрасте 55 лет

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Швейцария
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном портале.
Инцидент произошел в пятницу, чиновнику было 55 лет.
"Он любил отдых в горах. В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер", — говорится в сообщении.
У Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью коллеги.
 
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