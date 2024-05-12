https://ria.ru/20240512/shveytsariya-1945323559.html
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах - РИА Новости, 12.05.2024
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах
Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T03:23
2024-05-12T03:23
2024-05-12T03:26
в мире
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40c5f245c4cb2cd2babfb327a2f6b001.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном портале.Инцидент произошел в пятницу, чиновнику было 55 лет."Он любил отдых в горах. В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер", — говорится в сообщении.У Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью коллеги.
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98165/17/981651726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9069c3e3e3e0d84a3ce9f5ca447f482.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах
Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер во время похода в горы в возрасте 55 лет
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости.
Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе
на правительственном портале.
Инцидент произошел в пятницу, чиновнику было 55 лет.
"Он любил отдых в горах. В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер", — говорится в сообщении.
У Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью коллеги.