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Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах - РИА Новости, 12.05.2024

Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T03:23

2024-05-12T03:23

2024-05-12T03:26

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы, говорится в пресс-релизе на правительственном портале.Инцидент произошел в пятницу, чиновнику было 55 лет."Он любил отдых в горах. В пятницу во время одного из своих излюбленных походов он потерял сознание и умер", — говорится в сообщении.У Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили соболезнования в связи со смертью коллеги.

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