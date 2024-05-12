https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464336.html

Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле

Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2024

Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков заявил журналистам, что с назначением на пост секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу продолжит работать в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:12

2024-05-12T22:12

2024-05-12T22:16

россия

политика

андрей белоусов

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков заявил журналистам, что с назначением на пост секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Песков в ходе брифинга сообщил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совета безопасности будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК. "Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, он прекрасно знает изнутри, вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы", - отметил Песков. Ранее Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Наталья Макарова

россия, политика, андрей белоусов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков