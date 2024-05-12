https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464336.html
Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле
Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.05.2024
Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков заявил журналистам, что с назначением на пост секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу продолжит работать в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:12
2024-05-12T22:12
2024-05-12T22:16
россия
политика
андрей белоусов
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков заявил журналистам, что с назначением на пост секретаря Совета безопасности РФ Сергей Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Песков в ходе брифинга сообщил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совета безопасности будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК. "Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, он прекрасно знает изнутри, вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы", - отметил Песков. Ранее Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, андрей белоусов, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Политика, Андрей Белоусов, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, заявили в Кремле
Песков заявил, что Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри