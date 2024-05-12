Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии
Канцлер ФРГ Шольц: работающим в Германии украинцам не угрожает высылка из страны
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND завил, что работающим в Германии гражданам Украины не угрожает высылка из страны.
"Мы хотим, чтобы те, кто прибыл сюда с Украины, работали, если они в состоянии это делать", - сказал Шольц.
По словам канцлера, многие украинцы уже работают в Германии, однако что это могли бы делать еще несколько сотен тысяч, которые остро нужны на рынке труда.
"Трудоустройство обеспечивает безопасность пребывания", - резюмировал Шольц.
Отвечая на дополнительный вопрос ведущего, Шольц подчеркнул, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным гражданам Украины за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.