Рейтинг@Mail.ru
Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/sholts-1945362912.html
Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии
Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии - РИА Новости, 12.05.2024
Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND завил, что работающим в Германии гражданам Украины не угрожает высылка из страны. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:58
2024-05-12T11:58
в мире
украина
германия
олаф шольц
дмитрий кулеба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND завил, что работающим в Германии гражданам Украины не угрожает высылка из страны. "Мы хотим, чтобы те, кто прибыл сюда с Украины, работали, если они в состоянии это делать", - сказал Шольц. По словам канцлера, многие украинцы уже работают в Германии, однако что это могли бы делать еще несколько сотен тысяч, которые остро нужны на рынке труда. "Трудоустройство обеспечивает безопасность пребывания", - резюмировал Шольц. Отвечая на дополнительный вопрос ведущего, Шольц подчеркнул, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным гражданам Украины за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии. МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
https://ria.ru/20240321/bezhentsy-1934749795.html
https://ria.ru/20240512/ukraintsy-1944335394.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e65fecd8a51241c8bc13305737367fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, В мире
В мире
Шольц рассказал, кому из украинцев не угрожает высылка из Германии

Канцлер ФРГ Шольц: работающим в Германии украинцам не угрожает высылка из страны

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления у медиагруппы RND завил, что работающим в Германии гражданам Украины не угрожает высылка из страны.
"Мы хотим, чтобы те, кто прибыл сюда с Украины, работали, если они в состоянии это делать", - сказал Шольц.
Женщина в лагере для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Депутат в ФРГ призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев
21 марта, 16:53
По словам канцлера, многие украинцы уже работают в Германии, однако что это могли бы делать еще несколько сотен тысяч, которые остро нужны на рынке труда.
"Трудоустройство обеспечивает безопасность пребывания", - резюмировал Шольц.
Отвечая на дополнительный вопрос ведущего, Шольц подчеркнул, что отмена выдачи украинских паспортов военнообязанным гражданам Украины за рубежом не поставит под угрозу их пребывание в Германии.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Украинское издание "Страна" 24 апреля опубликовало постановление кабмина Украины, согласно которому военнообязанные граждане страны мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев
Вчера, 08:00
 
В миреВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала