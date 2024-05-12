https://ria.ru/20240512/shkolniki-1945465936.html

Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах

Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах - РИА Новости, 12.05.2024

Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не видит смысла распускать школьников на досрочные каникулы после ударов ВСУ по жилым домам,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:31

2024-05-12T22:31

2024-05-12T22:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не видит смысла распускать школьников на досрочные каникулы после ударов ВСУ по жилым домам, поскольку им безопаснее дома на дистанционном обучении, чем на улице. В понедельник во время вечернего эфира Гладкова в соцсетях у него спросили, не стоит ли отправить школьников, хотя бы с первого по девятый классы, на досрочные каникулы в связи с участившимися ударами ВСУ по жилым домам, в частности, после взрыва и обрушения части десятиэтажки. "В чем сакральный смысл распустить детей на каникулы? У нас с вами на обстреливаемых территориях, например в Белгороде, все дети находятся на дистанте… Если дети находятся по решению родителей дома, то нахождение их в своих квартирах во время обучения дистанционного, мне кажется, более безопасно, чем если дети находятся на улице во время обстрелов", - сказал губернатор. Гладков отметил, что сегодня во время одного из обстрелов в городе погибла 17-летняя девушка. "Мне кажется, врагу не пожелаешь тех испытаний, которые легли на плечи хрупкой женщины, у которой есть еще маленькая дочь", - сказал Гладков. В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава региона сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, на данный момент подтверждена гибель 11 человек.

https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)