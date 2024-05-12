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Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:31 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/shkolniki-1945465936.html
Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах
Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах - РИА Новости, 12.05.2024
Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не видит смысла распускать школьников на досрочные каникулы после ударов ВСУ по жилым домам,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:31
2024-05-12T22:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не видит смысла распускать школьников на досрочные каникулы после ударов ВСУ по жилым домам, поскольку им безопаснее дома на дистанционном обучении, чем на улице. В понедельник во время вечернего эфира Гладкова в соцсетях у него спросили, не стоит ли отправить школьников, хотя бы с первого по девятый классы, на досрочные каникулы в связи с участившимися ударами ВСУ по жилым домам, в частности, после взрыва и обрушения части десятиэтажки. "В чем сакральный смысл распустить детей на каникулы? У нас с вами на обстреливаемых территориях, например в Белгороде, все дети находятся на дистанте… Если дети находятся по решению родителей дома, то нахождение их в своих квартирах во время обучения дистанционного, мне кажется, более безопасно, чем если дети находятся на улице во время обстрелов", - сказал губернатор. Гладков отметил, что сегодня во время одного из обстрелов в городе погибла 17-летняя девушка. "Мне кажется, врагу не пожелаешь тех испытаний, которые легли на плечи хрупкой женщины, у которой есть еще маленькая дочь", - сказал Гладков. В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава региона сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, на данный момент подтверждена гибель 11 человек.
https://ria.ru/20240512/udary-1945443785.html
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков ответил на вопрос о досрочных каникулах в белгородских школах

Гладков: нет смысла распускать школьников на каникулы после ударов по Белгороду

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не видит смысла распускать школьников на досрочные каникулы после ударов ВСУ по жилым домам, поскольку им безопаснее дома на дистанционном обучении, чем на улице.
В понедельник во время вечернего эфира Гладкова в соцсетях у него спросили, не стоит ли отправить школьников, хотя бы с первого по девятый классы, на досрочные каникулы в связи с участившимися ударами ВСУ по жилым домам, в частности, после взрыва и обрушения части десятиэтажки.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Делается с их одобрения. На Западе прокомментировали удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 18:48
"В чем сакральный смысл распустить детей на каникулы? У нас с вами на обстреливаемых территориях, например в Белгороде, все дети находятся на дистанте… Если дети находятся по решению родителей дома, то нахождение их в своих квартирах во время обучения дистанционного, мне кажется, более безопасно, чем если дети находятся на улице во время обстрелов", - сказал губернатор.
Гладков отметил, что сегодня во время одного из обстрелов в городе погибла 17-летняя девушка. "Мне кажется, врагу не пожелаешь тех испытаний, которые легли на плечи хрупкой женщины, у которой есть еще маленькая дочь", - сказал Гладков.
В воскресенье губернатор Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте. Глава региона сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. По данным МЧС РФ, на данный момент подтверждена гибель 11 человек.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
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Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
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В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
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При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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