https://ria.ru/20240512/shebekino-1945337575.html

В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий

В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий - РИА Новости, 12.05.2024

В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий

В результате повторной атаки дронов в белгородском Шебекино есть повреждения на территории двух промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:32

2024-05-12T08:32

2024-05-12T15:15

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В результате повторной атаки дронов в белгородском Шебекино есть повреждения на территории двух промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет", — уточнил он.На месте происшествия работают оперативные службы.С утра при атаке беспилотников повреждения получили линии электропередачи. В результате атаки без света остались жители Шебекино и еще пяти сел.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне украинские войска провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре объекта индивидуальной застройки и 14 зданий коммерческих предприятий.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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https://ria.ru/20240512/rabotino-1945355581.html

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шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, вячеслав гладков