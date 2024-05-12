Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 12.05.2024 (обновлено: 15:15 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/shebekino-1945337575.html
В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий
В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий - РИА Новости, 12.05.2024
В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий
В результате повторной атаки дронов в белгородском Шебекино есть повреждения на территории двух промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:32
2024-05-12T15:15
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В результате повторной атаки дронов в белгородском Шебекино есть повреждения на территории двух промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет&quot;, — уточнил он.На месте происшествия работают оперативные службы.С утра при атаке беспилотников повреждения получили линии электропередачи. В результате атаки без света остались жители Шебекино и еще пяти сел.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне украинские войска провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре объекта индивидуальной застройки и 14 зданий коммерческих предприятий.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html
https://ria.ru/20240512/rabotino-1945355581.html
https://ria.ru/20240512/ukraintsy-1944335394.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий

Гладков: в Шебекино дроны нанесли повреждения на территории двух предприятий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В результате повторной атаки дронов в белгородском Шебекино есть повреждения на территории двух промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет", — уточнил он.

Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника над Курской областью
11 мая, 02:51
На месте происшествия работают оперативные службы.
С утра при атаке беспилотников повреждения получили линии электропередачи. В результате атаки без света остались жители Шебекино и еще пяти сел.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.
Разрушенный памятник Неизвестному Солдату в Работино - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов
Вчера, 11:12
В частности, накануне украинские войска провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре объекта индивидуальной застройки и 14 зданий коммерческих предприятий.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
"Большинство не вернется". Зеленский придумал страшный план для украинцев
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала