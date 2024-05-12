https://ria.ru/20240512/sapery-1945326789.html
Саперы в 2024 году обезвредили в Запорожской области более 700 предметов
Саперы в 2024 году обезвредили в Запорожской области более 700 предметов - РИА Новости, 12.05.2024
Саперы в 2024 году обезвредили в Запорожской области более 700 предметов
Саперы батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала 2024 года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области, появившихся в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:11
2024-05-12T05:11
2024-05-12T05:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Саперы батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала 2024 года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области, появившихся в том числе из-за обстрелов региона со стороны ВСУ, сообщил журналистам специалист-кинолог батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с позывным Алмаз. "В этом году обезвредили более 700 различных взрывоопасных предметов на территории Запорожской области, включая артиллерийские снаряды, мины, гранаты, были даже сбитые нашей ПВО крылатые ракеты противника", - сказал военнослужащий. По его словам, саперы военной полиции активно используют в своей работе служебных собак. "Чем собака интересна, что всегда пойдет вперед, понюхает, даст какую-то сигналку: есть в наличии взрывчатое вещество - нет взрывчатого вещества, чтобы при разминировании саперам легче было", - рассказал кинолог. Он отметил, что военная полиция ведет в Запорожской области ежедневную работу по очистке сельскохозяйственных угодий, дорог и жилого сектора от взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20240430/sapery-1943099960.html
https://ria.ru/20231026/razminirovanie-1905321638.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Саперы в 2024 году обезвредили в Запорожской области более 700 предметов
Саперы в 2024 году обезвредили в Запорожской области более 700 предметов
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Саперы батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала 2024 года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области, появившихся в том числе из-за обстрелов региона со стороны ВСУ, сообщил журналистам специалист-кинолог батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с позывным Алмаз.
«
"В этом году обезвредили более 700 различных взрывоопасных предметов на территории Запорожской области, включая артиллерийские снаряды, мины, гранаты, были даже сбитые нашей ПВО крылатые ракеты противника", - сказал военнослужащий.
По его словам, саперы военной полиции активно используют в своей работе служебных собак. "Чем собака интересна, что всегда пойдет вперед, понюхает, даст какую-то сигналку: есть в наличии взрывчатое вещество - нет взрывчатого вещества, чтобы при разминировании саперам легче было", - рассказал кинолог.
Он отметил, что военная полиция ведет в Запорожской области ежедневную работу по очистке сельскохозяйственных угодий, дорог и жилого сектора от взрывоопасных предметов.