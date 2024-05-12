https://ria.ru/20240512/samolet-1945336698.html

Вынужденная посадка рейса Москва — Гуанчжоу в Иркутске прошла штатно

Вынужденная посадка рейса Москва — Гуанчжоу в Иркутске прошла штатно - РИА Новости, 12.05.2024

Вынужденная посадка рейса Москва — Гуанчжоу в Иркутске прошла штатно

Посадка рейса "Москва — Гуанчжоу" на запасной аэродром в Иркутске выполнена в штатном режиме при работе двигателей, направлен резервный борт, сообщается в... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:24

2024-05-12T08:24

2024-05-12T08:24

иркутск

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посадка рейса "Москва — Гуанчжоу" на запасной аэродром в Иркутске выполнена в штатном режиме при работе двигателей, направлен резервный борт, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании "Аэрофлот".Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности самолет Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу."В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU220 Москва - Гуанчжоу от 11.05.2024 принял решение о посадке на запасной аэродром в Иркутске по причине срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме, при работе обоих двигателей. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт", - говорится в сообщении.Предварительно вылет из Иркутска в Гуанчжоу запланирован на 19.30 (14.30 мск), на время ожидания вылета пассажирам организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание, добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20240503/boing-1943533238.html

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иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутск, аэрофлот, происшествия