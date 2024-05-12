Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 12.05.2024 (обновлено: 12:52 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/rozhdaemost-1945367471.html
Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости
Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости - РИА Новости, 12.05.2024
Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе России оказался ниже среднероссийского по итогам прошлого года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:25
2024-05-12T12:52
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе России оказался ниже среднероссийского по итогам прошлого года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова."Президент страны в рамках послания принял решение о том, что за этот период... направить 75 миллиардов рублей на соответствующие региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах РФ, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ. Таких регионов по итогам за 2023 год 41", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.
https://ria.ru/20240507/rozhdaemost-1944507208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_13ded40894da6f4bea0b1fec91eb769a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости

Голикова: в 41 регионе суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Младенцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе России оказался ниже среднероссийского по итогам прошлого года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова.
"Президент страны в рамках послания принял решение о том, что за этот период... направить 75 миллиардов рублей на соответствующие региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах РФ, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ. Таких регионов по итогам за 2023 год 41", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.
Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин поручил повысить показатели рождаемости
7 мая, 18:58
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала