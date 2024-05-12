https://ria.ru/20240512/rozhdaemost-1945367471.html

Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости

Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости - РИА Новости, 12.05.2024

Голикова рассказала о регионах с низким коэффициентом рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе России оказался ниже среднероссийского по итогам прошлого года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:25

2024-05-12T12:25

2024-05-12T12:52

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суммарный коэффициент рождаемости в 41 регионе России оказался ниже среднероссийского по итогам прошлого года, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова."Президент страны в рамках послания принял решение о том, что за этот период... направить 75 миллиардов рублей на соответствующие региональные программы по поддержке рождаемости в тех субъектах РФ, где суммарный коэффициент за 2023 год ниже, чем в среднем по РФ. Таких регионов по итогам за 2023 год 41", - сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.Росстат прогнозирует начало роста числа рождений с 2028 года. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составил 1,41 - это минимальное значение за последние 17 лет.

https://ria.ru/20240507/rozhdaemost-1944507208.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, татьяна голикова