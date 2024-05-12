https://ria.ru/20240512/raketnaya_opasnost-1945331522.html

В Белгородской области на четыре минуты объявляли ракетную опасность

В Белгородской области на четыре минуты объявляли ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгородской области на четыре минуты объявляли ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области, сообщили в мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T07:16

2024-05-12T07:16

2024-05-12T07:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетную опасность объявляли на всей территории Белгородской области, сообщили в мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Белгорода. Через 4 минуты появилось сообщение об отмене ракетной опасности.

https://ria.ru/20240512/gladkov-1945329866.html

белгородская область

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белгородская область, белгород