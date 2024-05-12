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Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность граждан в Рафахе - РИА Новости, 12.05.2024
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08:45 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/rafakh-1945338776.html
Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность граждан в Рафахе
Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность граждан в Рафахе - РИА Новости, 12.05.2024
Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность граждан в Рафахе
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети Х, что Израиль обязан обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:45
2024-05-12T08:45
в мире
рафах (провинция)
израиль
жозеп боррель
шарль мишель
евросоюз
евросовет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети Х, что Израиль обязан обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа в соответствии с международным правом. "Принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо. Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность гражданских лиц", - написал Боррель. Он также призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе. "Это еще больше усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис", - подчеркнул глава дипломатии ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее также призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе и назвал недопустимым принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории. В ночь на вторник сухопутные силы израильской армии вошли в палестинский Рафах, а израильские танки установили оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В Рафахе находятся около 1,4 миллиона палестинцев, многие из которых бежали туда от израильских бомбардировок из других районов сектора Газа. По данным ООН, Израиль фактически блокирует доставку международной гуманитарной помощи жителям анклава.
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, жозеп боррель, шарль мишель, евросоюз, евросовет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность граждан в Рафахе

Боррель: Израиль обязан обеспечить безопасность мирных граждан в Рафахе

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений от израильского авиаудара в Рафахе в секторе Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в соцсети Х, что Израиль обязан обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа в соответствии с международным правом.
"Принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо. Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность гражданских лиц", - написал Боррель.
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Он также призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе. "Это еще больше усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее также призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе и назвал недопустимым принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории.
В ночь на вторник сухопутные силы израильской армии вошли в палестинский Рафах, а израильские танки установили оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.
В Рафахе находятся около 1,4 миллиона палестинцев, многие из которых бежали туда от израильских бомбардировок из других районов сектора Газа. По данным ООН, Израиль фактически блокирует доставку международной гуманитарной помощи жителям анклава.
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В миреРафах (провинция)ИзраильЖозеп БоррельШарль МишельЕвросоюзЕвросоветОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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