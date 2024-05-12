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Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
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11:12 12.05.2024 (обновлено: 11:13 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/rabotino-1945355581.html
Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов
Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов - РИА Новости, 12.05.2024
Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов
Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:12
2024-05-12T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что Работино полностью перешло в "серую" зону, враг его больше физически не контролирует. "Враг сейчас окопался за селом, в районе кладбища. Предпринятые им попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции в самом селе, провались. Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к "батьке их Бандере", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти бросают новые резервы в Работино на убой, не считаясь с жизнями своих солдат. Кроме того, по его словам, на ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении атаки штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В пятницу сообщалось об отбитой контратаке украинской 118-й мехбригады севернее села.
https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352625.html
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в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Работино превратилось для ВСУ в могилу, заявил Рогов

Рогов: попытки вернуть Работино оборачиваются для ВСУ огромными потерями

© AP Photo / Andriy AndriyenkoРазрушенный памятник Неизвестному Солдату в Работино
Разрушенный памятник Неизвестному Солдату в Работино - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Разрушенный памятник Неизвестному Солдату в Работино. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что Работино полностью перешло в "серую" зону, враг его больше физически не контролирует.
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"Враг сейчас окопался за селом, в районе кладбища. Предпринятые им попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции в самом селе, провались. Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад. Кладбище на северных окраинах Работино стало фактически могилой для боевиков ВСУ, где они несут огромные потери и сразу же отправляются к "батьке их Бандере", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти бросают новые резервы в Работино на убой, не считаясь с жизнями своих солдат.
Кроме того, по его словам, на ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
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Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении атаки штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. В пятницу сообщалось об отбитой контратаке украинской 118-й мехбригады севернее села.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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