https://ria.ru/20240512/pvo-1945430108.html
Над Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 12.05.2024
Над Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:27
2024-05-12T17:27
2024-05-12T17:31
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава. Пожарными дружинами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, происшествия
Белгородский район, Происшествия
Над Белгородским районом сработала система ПВО
Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько целей