https://ria.ru/20240512/pvo-1945430108.html

Над Белгородским районом сработала система ПВО

Над Белгородским районом сработала система ПВО - РИА Новости, 12.05.2024

Над Белгородским районом сработала система ПВО

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:27

2024-05-12T17:27

2024-05-12T17:31

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава. Пожарными дружинами очаг возгорания был оперативно ликвидирован", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945427674.html

белгородский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородский район, происшествия