https://ria.ru/20240512/pushilin-1945374403.html

Пушилин рассказал о роли России в построении многополярного мира

Пушилин рассказал о роли России в построении многополярного мира - РИА Новости, 12.05.2024

Пушилин рассказал о роли России в построении многополярного мира

Россия занимает ведущую роль в построении многополярного мира, в котором страны будут взаимодействовать на принципах взаимоуважения, и это определяет видение РФ РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:01

2024-05-12T13:01

2024-05-12T13:01

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

сергей лавров

владимир путин

нато

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия занимает ведущую роль в построении многополярного мира, в котором страны будут взаимодействовать на принципах взаимоуважения, и это определяет видение РФ мировым сообществом, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Многополярный мир, который сейчас пытается обозначить как раз наша страна, когда страны взаимодействуют на взаимовыгодных условиях, на взаимоуважительных условиях, конечно же, это становится более приемлемым для все большего количества стран. И то, что наша страна является в авангарде этих изменений, конечно же, и определяет видение нашей страны в рамках мирового сообщества", - сказал Пушилин. Он отметил, что некие очертания образа России в ближайшем будущем просматриваются уже сейчас. "Мы видели разную трансформацию, но по мере того, что демонстрируют наши Вооруженные силы в рамках противостояния на Украине с западным оружием, с западными устремлениями - в рамках того, что все больше стран просыпается и все больше стран могут сказать и заявить о своей реальной позиции, которая пересекается с ожиданиями жителей их стран, что мы устали от этого однополярного мира, устали от этой гегемонии", - добавил Пушилин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 13.00 мск.

https://ria.ru/20231214/ulyanov-1915665808.html

https://ria.ru/20240110/oon-1920576456.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Пушилин: "Россия занимает ведущую роль в построении многополярного мира" Россия занимает ведущую роль в построении многополярного мира, в котором страны будут взаимодействовать на принципах взаимоуважения, и это определяет видение РФ мировым сообществом, заявил РИА Новости Пушилин. 2024-05-12T13:01 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, сергей лавров, владимир путин, нато