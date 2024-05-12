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Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы - РИА Новости, 12.05.2024
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10:36 12.05.2024 (обновлено: 11:31 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351803.html
Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы
Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы - РИА Новости, 12.05.2024
Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы
Важно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин слышат предложения депутатов Госдумы, сказал спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:36
2024-05-12T11:31
политика
госдума рф
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
денис мантуров
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Важно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин слышат предложения депутатов Госдумы, сказал спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя предложенную Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера."В ходе утверждения председателя правительства прозвучало предложение депутатов, чтобы первым заместителем председателя правительства был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную тематику, технологии. Кандидат на пост председателя правительства Михаил Владимирович Мишустин обещал обсудить этот вопрос с президентом. Мы видим, что президент слышит Государственную думу… разговор с председателем правительства имеет свой результат, сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова", - сказал он журналистам.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, госдума рф, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, денис мантуров
Политика, Госдума РФ, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Денис Мантуров
Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы

Володин: очень важно, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Важно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин слышат предложения депутатов Госдумы, сказал спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя предложенную Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера.
"В ходе утверждения председателя правительства прозвучало предложение депутатов, чтобы первым заместителем председателя правительства был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную тематику, технологии. Кандидат на пост председателя правительства Михаил Владимирович Мишустин обещал обсудить этот вопрос с президентом. Мы видим, что президент слышит Государственную думу… разговор с председателем правительства имеет свой результат, сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова", - сказал он журналистам.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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ПолитикаГосдума РФРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинДенис Мантуров
 
 
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