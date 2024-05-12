https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351803.html

Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы

Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы - РИА Новости, 12.05.2024

Володин отметил, что президент и премьер слышат депутатов Госдумы

Важно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин слышат предложения депутатов Госдумы, сказал спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:36

2024-05-12T10:36

2024-05-12T11:31

политика

госдума рф

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Важно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин слышат предложения депутатов Госдумы, сказал спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя предложенную Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера."В ходе утверждения председателя правительства прозвучало предложение депутатов, чтобы первым заместителем председателя правительства был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную тематику, технологии. Кандидат на пост председателя правительства Михаил Владимирович Мишустин обещал обсудить этот вопрос с президентом. Мы видим, что президент слышит Государственную думу… разговор с председателем правительства имеет свой результат, сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова", - сказал он журналистам.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, госдума рф, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, денис мантуров