https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html

Володин прокомментировал предложенный состав правительства

Володин прокомментировал предложенный состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024

Володин прокомментировал предложенный состав правительства

Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:31

2024-05-12T10:31

2024-05-12T11:31

политика

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

россия

роман старовойт

кемеровская область

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин."Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди", - сказал он журналистам."Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы. И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность соответственно. Но время должно показать, на сколько это получится в этих должностях", - сказал он."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьёзный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", - сказал Володин журналистам.Ранее премьер Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики - губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

россия

кемеровская область

курская область

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, россия, роман старовойт, кемеровская область, курская область, калининградская область