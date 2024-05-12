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Володин прокомментировал предложенный состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024
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10:31 12.05.2024 (обновлено: 11:31 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Володин прокомментировал предложенный состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:31
2024-05-12T11:31
политика
вячеслав володин
госдума рф
михаил мишустин
россия
роман старовойт
кемеровская область
курская область
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин."Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди", - сказал он журналистам."Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы. И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность соответственно. Но время должно показать, на сколько это получится в этих должностях", - сказал он."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьёзный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", - сказал Володин журналистам.Ранее премьер Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики - губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, россия, роман старовойт, кемеровская область, курская область, калининградская область
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Роман Старовойт, Кемеровская область, Курская область, Калининградская область
Володин прокомментировал предложенный состав правительства

Володин: важно, чтобы в правительстве были люди, знающие жизнь "на земле"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди", - сказал он журналистам.
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"Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы. И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность соответственно. Но время должно показать, на сколько это получится в этих должностях", - сказал он.
«
"Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьёзный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", - сказал Володин журналистам.
Ранее премьер Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики - губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
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ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФМихаил МишустинРоссияРоман СтаровойтКемеровская областьКурская областьКалининградская область
 
 
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