Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Володин: важно, чтобы в правительстве были люди, знающие жизнь "на земле"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Если посмотреть на фамилии кандидатов в члены правительства, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди", - сказал он журналистам.
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"Предложенный состав профессионален, имеет опыт работы. И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность соответственно. Но время должно показать, на сколько это получится в этих должностях", - сказал он.
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"Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьёзный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", - сказал Володин журналистам.
Ранее премьер Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики - губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
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