https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945343476.html
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером
СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:28
2024-05-12T09:28
2024-05-12T09:29
политика
россия
денис мантуров
сергей миронов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. "Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, денис мантуров, сергей миронов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Денис Мантуров, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером
Миронов: СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером