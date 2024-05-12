https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945343476.html

СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером

СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024

СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером

СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:28

2024-05-12T09:28

2024-05-12T09:29

политика

россия

денис мантуров

сергей миронов

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. "Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, денис мантуров, сергей миронов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)