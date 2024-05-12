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СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024
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09:28 12.05.2024 (обновлено: 09:29 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945343476.html
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером - РИА Новости, 12.05.2024
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером
СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:28
2024-05-12T09:29
политика
россия
денис мантуров
сергей миронов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. "Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
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политика, россия, денис мантуров, сергей миронов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Денис Мантуров, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером

Миронов: СРЗП поддержит назначение Мантурова первым вице-премьером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП поддерживает предложение по назначению Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, сообщил в воскресенье журналистам лидер "эсэров" Сергей Миронов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Мантурова на должность первого вице-премьера РФ.
"Мы поддерживаем предложение по назначению Мантурова на пост вице-премьера, уверен, он справится с ключевыми задачами по импортозамещению и достижению технологического суверенитета", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
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ПолитикаРоссияДенис МантуровСергей МироновМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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