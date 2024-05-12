https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945341789.html

СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина

СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина - РИА Новости, 12.05.2024

СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина

Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина, сообщил... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T09:06

2024-05-12T09:06

2024-05-12T09:07

политика

марат хуснуллин

ирек файзуллин

сергей миронов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов."Мы также воздержимся по кандидатурам М.Хуснуллина и И.Файзуллина. Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, марат хуснуллин, ирек файзуллин, сергей миронов