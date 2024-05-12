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СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина - РИА Новости, 12.05.2024
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09:06 12.05.2024 (обновлено: 09:07 12.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945341789.html
СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина
СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина - РИА Новости, 12.05.2024
СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина
Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина, сообщил... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:06
2024-05-12T09:07
политика
марат хуснуллин
ирек файзуллин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов."Мы также воздержимся по кандидатурам М.Хуснуллина и И.Файзуллина. Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
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политика, марат хуснуллин, ирек файзуллин, сергей миронов
Политика, Марат Хуснуллин, Ирек Файзуллин, Сергей Миронов
СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина

Миронов: СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам Хуснуллина и Файзуллина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатурам на пост вице-премьера Марата Хуснуллина и на должность министра строительства Ирека Файзуллина, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов.
"Мы также воздержимся по кандидатурам М.Хуснуллина и И.Файзуллина. Нас не совсем устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жилье в последние годы и засилье мигрантов на стройках", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаМарат ХуснуллинИрек ФайзуллинСергей Миронов
 
 
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