https://ria.ru/20240512/pozhar-1945361249.html

В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ

В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.05.2024

В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ

Польским спасателям удалось локализовать крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в одном из торговых центров Варшавы, сообщает правительственный центр... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:49

2024-05-12T11:49

2024-05-12T11:49

в мире

варшава

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польским спасателям удалось локализовать крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в одном из торговых центров Варшавы, сообщает правительственный центр безопасности (RCB). Пожар произошел в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. RCB выпустил предупреждение для жителей польской столицы и окрестных районов - Западного, Легионовского и Новодворского -, где просит не приближаться к месту ЧП, остаться дома и закрыть окна. "Пожар в торговом центре в Варшаве локализован. В тушении принимают участие 58 единиц техники и около 180 спасателей. На месте присутствует главный комендант государственной пожарной стражи", - говорится в сообщении. Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал журналистам, что здание торгового центра уничтожено. Он уточнил, что огонь "распространился мгновенно" из-за того, что в ТЦ было "слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля". Комендант пока не готов назвать причину пожара. "Такое быстрое распространение огня - необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня", - предположил он.

https://ria.ru/20240219/pozhar-1928291258.html

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава