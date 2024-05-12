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В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.05.2024
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11:49 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945361249.html
В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ
В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ - РИА Новости, 12.05.2024
В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ
Польским спасателям удалось локализовать крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в одном из торговых центров Варшавы, сообщает правительственный центр... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:49
2024-05-12T11:49
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польским спасателям удалось локализовать крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в одном из торговых центров Варшавы, сообщает правительственный центр безопасности (RCB). Пожар произошел в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. RCB выпустил предупреждение для жителей польской столицы и окрестных районов - Западного, Легионовского и Новодворского -, где просит не приближаться к месту ЧП, остаться дома и закрыть окна. "Пожар в торговом центре в Варшаве локализован. В тушении принимают участие 58 единиц техники и около 180 спасателей. На месте присутствует главный комендант государственной пожарной стражи", - говорится в сообщении. Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал журналистам, что здание торгового центра уничтожено. Он уточнил, что огонь "распространился мгновенно" из-за того, что в ТЦ было "слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля". Комендант пока не готов назвать причину пожара. "Такое быстрое распространение огня - необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня", - предположил он.
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в мире, варшава
В мире, Варшава
В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ

В Варшаве локализовали крупный пожар в торговом центре

© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польским спасателям удалось локализовать крупный пожар, произошедший в воскресенье утром в одном из торговых центров Варшавы, сообщает правительственный центр безопасности (RCB).
Пожар произошел в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. RCB выпустил предупреждение для жителей польской столицы и окрестных районов - Западного, Легионовского и Новодворского -, где просит не приближаться к месту ЧП, остаться дома и закрыть окна.
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
1 из 3
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
2 из 3
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
3 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
1 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
2 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
3 из 3
"Пожар в торговом центре в Варшаве локализован. В тушении принимают участие 58 единиц техники и около 180 спасателей. На месте присутствует главный комендант государственной пожарной стражи", - говорится в сообщении.
Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал журналистам, что здание торгового центра уничтожено. Он уточнил, что огонь "распространился мгновенно" из-за того, что в ТЦ было "слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля".
Комендант пока не готов назвать причину пожара. "Такое быстрое распространение огня - необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня", - предположил он.
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