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В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике - РИА Новости, 12.05.2024
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11:24 12.05.2024
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В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике
В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике - РИА Новости, 12.05.2024
В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике
Пожар в Хинганском заповеднике Приамурья, который возник 1 мая по вине местного фермера, потушили на площади более 34 гектаров, сообщает амурский минлеса. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:24
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Пожар в Хинганском заповеднике Приамурья, который возник 1 мая по вине местного фермера, потушили на площади более 34 гектаров, сообщает амурский минлеса. Пожар на особо охраняемой территории возник 1 мая по вине местного жителя, пустившего пал. Ему грозит штраф за ущерб, нанесенный огнем экологии и краснокнижным животным в размере более 5 миллионов рублей. С огнем боролись около 80 человек лесопожарной группировки области, в том числе арендаторы участков с высокопроходимой техникой. По кромке люди передвигались на шести вездеходах, с воздуха работу контролировал летчик-наблюдатель. "Лесопожарная группировка области ликвидировала природный пожар в Хинганском заповеднике. Огонь удалось ликвидировать 10 мая на площади почти более 34 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Всего по состоянию на 13 часов дня (07.00 мск) 12 мая в области действуют шесть природных пожаров в Магдагачинском, Сковородином, Зейском и Тындинском округах, один из которых локализован на площади 135 гектаров в 11 километрах от Амуро-Балтийска Зейского округа. Два сегодня уже ликвидировали, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Усилены группировки для работы на пожарах в Зейском и Магдагачинском округах. Так, в 10 километрах от посёлка Чалганы на тушении работают около 30 человек. Продолжается ликвидация природного пожара в 37 километрах от посёлка Сиваки. Задействованы вездеходы и вертолет Ми-8 Амурской авиабазы, добавили в центре.
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происшествия, сковородино, ми-8 амтш
Происшествия, Сковородино, Ми-8 АМТШ
В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике

В Хинганском заповеднике Приамурья потушили пожар на площади более 34 гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара в Курганской области
Тушение пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Тушение пожара в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Пожар в Хинганском заповеднике Приамурья, который возник 1 мая по вине местного фермера, потушили на площади более 34 гектаров, сообщает амурский минлеса.
Пожар на особо охраняемой территории возник 1 мая по вине местного жителя, пустившего пал. Ему грозит штраф за ущерб, нанесенный огнем экологии и краснокнижным животным в размере более 5 миллионов рублей. С огнем боролись около 80 человек лесопожарной группировки области, в том числе арендаторы участков с высокопроходимой техникой. По кромке люди передвигались на шести вездеходах, с воздуха работу контролировал летчик-наблюдатель.
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"Лесопожарная группировка области ликвидировала природный пожар в Хинганском заповеднике. Огонь удалось ликвидировать 10 мая на площади почти более 34 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 13 часов дня (07.00 мск) 12 мая в области действуют шесть природных пожаров в Магдагачинском, Сковородином, Зейском и Тындинском округах, один из которых локализован на площади 135 гектаров в 11 километрах от Амуро-Балтийска Зейского округа. Два сегодня уже ликвидировали, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Усилены группировки для работы на пожарах в Зейском и Магдагачинском округах. Так, в 10 километрах от посёлка Чалганы на тушении работают около 30 человек. Продолжается ликвидация природного пожара в 37 километрах от посёлка Сиваки. Задействованы вездеходы и вертолет Ми-8 Амурской авиабазы, добавили в центре.
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