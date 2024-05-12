https://ria.ru/20240512/pozhar-1945356968.html

В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике

В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике - РИА Новости, 12.05.2024

В Приамурье потушили природный пожар в заповеднике

Пожар в Хинганском заповеднике Приамурья, который возник 1 мая по вине местного фермера, потушили на площади более 34 гектаров, сообщает амурский минлеса. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:24

2024-05-12T11:24

2024-05-12T11:24

происшествия

сковородино

ми-8 амтш

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Пожар в Хинганском заповеднике Приамурья, который возник 1 мая по вине местного фермера, потушили на площади более 34 гектаров, сообщает амурский минлеса. Пожар на особо охраняемой территории возник 1 мая по вине местного жителя, пустившего пал. Ему грозит штраф за ущерб, нанесенный огнем экологии и краснокнижным животным в размере более 5 миллионов рублей. С огнем боролись около 80 человек лесопожарной группировки области, в том числе арендаторы участков с высокопроходимой техникой. По кромке люди передвигались на шести вездеходах, с воздуха работу контролировал летчик-наблюдатель. "Лесопожарная группировка области ликвидировала природный пожар в Хинганском заповеднике. Огонь удалось ликвидировать 10 мая на площади почти более 34 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Всего по состоянию на 13 часов дня (07.00 мск) 12 мая в области действуют шесть природных пожаров в Магдагачинском, Сковородином, Зейском и Тындинском округах, один из которых локализован на площади 135 гектаров в 11 километрах от Амуро-Балтийска Зейского округа. Два сегодня уже ликвидировали, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Усилены группировки для работы на пожарах в Зейском и Магдагачинском округах. Так, в 10 километрах от посёлка Чалганы на тушении работают около 30 человек. Продолжается ликвидация природного пожара в 37 километрах от посёлка Сиваки. Задействованы вездеходы и вертолет Ми-8 Амурской авиабазы, добавили в центре.

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945340546.html

https://ria.ru/20240508/pozhar-1944585506.html

сковородино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сковородино, ми-8 амтш