В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре
В Варшаве вспыхнул пожар в торговом центре, жителей попросили оставаться дома
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB).
"Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете - останьтесь дома и закройте окна", - говорится в сообщении.
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
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© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
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© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
3 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
1 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
2 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
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Предупреждение касается не только Варшавского района, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов.
По информации Государственной пожарной стражи, в настоящее время ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчетов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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