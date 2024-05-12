https://ria.ru/20240512/pozhar-1945351648.html

В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре

В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 12.05.2024

В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре

Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB). РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:35

2024-05-12T10:35

2024-05-12T10:37

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB). "Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете - останьтесь дома и закройте окна", - говорится в сообщении. Предупреждение касается не только Варшавского района, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов. По информации Государственной пожарной стражи, в настоящее время ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчетов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа. Информации о пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943821019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава