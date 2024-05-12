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В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 12.05.2024
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10:35 12.05.2024 (обновлено: 10:37 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945351648.html
В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре
В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре - РИА Новости, 12.05.2024
В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре
Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB). РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:35
2024-05-12T10:37
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB). "Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете - останьтесь дома и закройте окна", - говорится в сообщении. Предупреждение касается не только Варшавского района, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов. По информации Государственной пожарной стражи, в настоящее время ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчетов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа. Информации о пострадавших пока не поступало.
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в мире, варшава
В мире, Варшава
В центре Варшавы вспыхнул пожар в торговом центре

В Варшаве вспыхнул пожар в торговом центре, жителей попросили оставаться дома

© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшавы, жителей просят остаться дома и закрыть окна, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB).
"Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете - останьтесь дома и закройте окна", - говорится в сообщении.
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
1 из 3
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
2 из 3
© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
3 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
1 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
2 из 3
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
3 из 3
Предупреждение касается не только Варшавского района, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов.
По информации Государственной пожарной стражи, в настоящее время ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчетов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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