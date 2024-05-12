https://ria.ru/20240512/pozhar-1945340546.html

В России за сутки потушили 84 природных пожара

В России за сутки потушили 84 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2024

В России за сутки потушили 84 природных пожара

В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:56

2024-05-12T08:56

2024-05-12T08:56

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2024 года в 14 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 75 086 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 мая в России действовали 39 лесных пожаров на площади 64 066 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали пять пожаров на 49 312 гектарах.

https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html

https://ria.ru/20240423/pozhary-1941678184.html

россия

еврейская автономная область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии