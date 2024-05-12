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В России за сутки потушили 84 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2024
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08:56 12.05.2024
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В России за сутки потушили 84 природных пожара
В России за сутки потушили 84 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2024
В России за сутки потушили 84 природных пожара
В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T08:56
2024-05-12T08:56
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2024 года в 14 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 75 086 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 12 мая в России действовали 39 лесных пожаров на площади 64 066 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали пять пожаров на 49 312 гектарах.
https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html
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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 84 природных пожара

В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 84 природных пожара на площади 75 086 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.05.2024 года в 14 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 84 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 75 086 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 12 мая в России действовали 39 лесных пожаров на площади 64 066 гектаров, их активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали пять пожаров на 49 312 гектарах.
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