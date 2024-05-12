https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

На Волгоградском НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар

На Волгоградском НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.05.2024

На Волгоградском НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар

Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения на его территорию БПЛА, жертв нет, возгорание ликвидировали, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:57

2024-05-12T05:57

2024-05-12T15:06

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 12 мая — РИА Новости. Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения на его территорию БПЛА, жертв нет, возгорание ликвидировали, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Атака была предпринята в ночь на 12 мая, средства ПВО поразили 55 объектов."В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет", — приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале.Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, накануне возгорание из-за падения беспилотника произошло на территории НПЗ в Калужской области. В результате загорелись три емкости с дизтопливом и одна с мазутом, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров