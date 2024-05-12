В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров
В Госдуму внесли проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.
В базе данных нижней палаты появились проекты постановлений об утверждении Александра Козлова министром природных ресурсов, Максута Шадаева - министром цифрового развития, Сергея Цивилева - министром энергетики, Сергея Кравцова - министром просвещения, Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования, Ирека Файзуллина - министром строительства и ЖКХ, Романа Старовойта - министром транспорта, Антона Силуанова - министром финансов, Антона Котякова - министром труда, Алексея Чекунова - министром по развитию Арктики и Дальнего Востока, Ольги Любимовой - министром культуры, Оксаны Лут - министром сельского хозяйства, Михаила Дегтярева - министром спорта, Антона Алиханова - министром промышленности, Михаила Мурашко - министром здравоохранения, Максима Решетникова - министром экономического развития.
Также появились проекты постановлений об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова и вице-премьерами Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяны Голиковой, Юрия Трутнева, Дмитрия Патрушева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко.
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