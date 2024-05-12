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В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров - РИА Новости, 12.05.2024
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19:50 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/postanovleniya-1945450693.html
В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров
В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров - РИА Новости, 12.05.2024
В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров
В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T19:50
2024-05-12T19:50
политика
дальний восток
александр жуков
александр козлов (глава минприроды)
максут шадаев
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства. В базе данных нижней палаты появились проекты постановлений об утверждении Александра Козлова министром природных ресурсов, Максута Шадаева - министром цифрового развития, Сергея Цивилева - министром энергетики, Сергея Кравцова - министром просвещения, Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования, Ирека Файзуллина - министром строительства и ЖКХ, Романа Старовойта - министром транспорта, Антона Силуанова - министром финансов, Антона Котякова - министром труда, Алексея Чекунова - министром по развитию Арктики и Дальнего Востока, Ольги Любимовой - министром культуры, Оксаны Лут - министром сельского хозяйства, Михаила Дегтярева - министром спорта, Антона Алиханова - министром промышленности, Михаила Мурашко - министром здравоохранения, Максима Решетникова - министром экономического развития. Также появились проекты постановлений об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова и вице-премьерами Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяны Голиковой, Юрия Трутнева, Дмитрия Патрушева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко.
https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html
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политика, дальний восток, александр жуков, александр козлов (глава минприроды), максут шадаев, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Дальний Восток, Александр Жуков, Александр Козлов (глава Минприроды), Максут Шадаев, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров

В Госдуму внесли проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.
Холл в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
Вчера, 17:03
В базе данных нижней палаты появились проекты постановлений об утверждении Александра Козлова министром природных ресурсов, Максута Шадаева - министром цифрового развития, Сергея Цивилева - министром энергетики, Сергея Кравцова - министром просвещения, Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования, Ирека Файзуллина - министром строительства и ЖКХ, Романа Старовойта - министром транспорта, Антона Силуанова - министром финансов, Антона Котякова - министром труда, Алексея Чекунова - министром по развитию Арктики и Дальнего Востока, Ольги Любимовой - министром культуры, Оксаны Лут - министром сельского хозяйства, Михаила Дегтярева - министром спорта, Антона Алиханова - министром промышленности, Михаила Мурашко - министром здравоохранения, Максима Решетникова - министром экономического развития.
Также появились проекты постановлений об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова и вице-премьерами Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяны Голиковой, Юрия Трутнева, Дмитрия Патрушева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаДальний ВостокАлександр ЖуковАлександр Козлов (глава Минприроды)Максут ШадаевГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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