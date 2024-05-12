https://ria.ru/20240512/postanovleniya-1945450693.html

В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров

В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров - РИА Новости, 12.05.2024

В Госдуму внесли проекты об утверждении вице-премьеров и министров

В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T19:50

2024-05-12T19:50

2024-05-12T19:50

политика

дальний восток

александр жуков

александр козлов (глава минприроды)

максут шадаев

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесены проекты постановлений об утверждении вице-премьеров и министров, документы доступны в думской электронной базе. Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства. В базе данных нижней палаты появились проекты постановлений об утверждении Александра Козлова министром природных ресурсов, Максута Шадаева - министром цифрового развития, Сергея Цивилева - министром энергетики, Сергея Кравцова - министром просвещения, Валерия Фалькова - министром науки и высшего образования, Ирека Файзуллина - министром строительства и ЖКХ, Романа Старовойта - министром транспорта, Антона Силуанова - министром финансов, Антона Котякова - министром труда, Алексея Чекунова - министром по развитию Арктики и Дальнего Востока, Ольги Любимовой - министром культуры, Оксаны Лут - министром сельского хозяйства, Михаила Дегтярева - министром спорта, Антона Алиханова - министром промышленности, Михаила Мурашко - министром здравоохранения, Максима Решетникова - министром экономического развития. Также появились проекты постановлений об утверждении первым вице-премьером Дениса Мантурова и вице-премьерами Алексея Оверчука, Александра Новака, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева, Татьяны Голиковой, Юрия Трутнева, Дмитрия Патрушева, Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко.

https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дальний восток, александр жуков, александр козлов (глава минприроды), максут шадаев, госдума рф, назначение нового состава правительства россии