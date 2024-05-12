https://ria.ru/20240512/postanovleniya-1945438361.html
Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство
Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство - РИА Новости, 12.05.2024
Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство
Все комитеты Госдумы готовят проекты постановления по кандидатурам в кабмин по итогам обсуждений, которые прошли в воскресенье, проекты они будут докладывать... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T18:25
2024-05-12T18:25
2024-05-12T18:25
политика
олег морозов
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
правительство рф
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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Все комитеты Госдумы готовят проекты постановления по кандидатурам в кабмин по итогам обсуждений, которые прошли в воскресенье, проекты они будут докладывать завтра и послезавтра на пленарном заседании, заявил глава комитета ГД по контролю Олег Морозов. "Сейчас мы прошли вот этот первый этап, и все комитеты, которые были предопределены как ответственные, свое решение вынесли, все они готовят проект постановления, которые этими комитетами будут докладываться завтра и послезавтра на пленарном заседании при обсуждении кандидатур заместителей председателя правительства и кандидатур федеральных министров", - сказал Морозов на пресс-подходе в воскресенье.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, олег морозов, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, правительство рф
Политика, Олег Морозов, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России, Правительство РФ
Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство
Морозов: комитеты ГД готовят проекты постановления по кандидатам в правительство
МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Все комитеты Госдумы готовят проекты постановления по кандидатурам в кабмин по итогам обсуждений, которые прошли в воскресенье, проекты они будут докладывать завтра и послезавтра на пленарном заседании, заявил глава комитета ГД по контролю Олег Морозов.
"Сейчас мы прошли вот этот первый этап, и все комитеты, которые были предопределены как ответственные, свое решение вынесли, все они готовят проект постановления, которые этими комитетами будут докладываться завтра и послезавтра на пленарном заседании при обсуждении кандидатур заместителей председателя правительства и кандидатур федеральных министров", - сказал Морозов на пресс-подходе в воскресенье.