https://ria.ru/20240512/postanovleniya-1945438361.html

Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство

Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство - РИА Новости, 12.05.2024

Комитеты Госдумы готовят проекты по кандидатурам в правительство

Все комитеты Госдумы готовят проекты постановления по кандидатурам в кабмин по итогам обсуждений, которые прошли в воскресенье, проекты они будут докладывать... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T18:25

2024-05-12T18:25

2024-05-12T18:25

политика

олег морозов

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

правительство рф

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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Все комитеты Госдумы готовят проекты постановления по кандидатурам в кабмин по итогам обсуждений, которые прошли в воскресенье, проекты они будут докладывать завтра и послезавтра на пленарном заседании, заявил глава комитета ГД по контролю Олег Морозов. "Сейчас мы прошли вот этот первый этап, и все комитеты, которые были предопределены как ответственные, свое решение вынесли, все они готовят проект постановления, которые этими комитетами будут докладываться завтра и послезавтра на пленарном заседании при обсуждении кандидатур заместителей председателя правительства и кандидатур федеральных министров", - сказал Морозов на пресс-подходе в воскресенье.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, олег морозов, госдума рф, назначение нового состава правительства россии, правительство рф