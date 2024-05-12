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Жители Калининградской области наблюдали ночью полярное сияние - РИА Новости, 12.05.2024
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06:41 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/polyarnoe_siyanie-1945329730.html
Жители Калининградской области наблюдали ночью полярное сияние
Жители Калининградской области наблюдали ночью полярное сияние - РИА Новости, 12.05.2024
Жители Калининградской области наблюдали ночью полярное сияние
Полярное сияние на просторах Калининградской области наблюдали в ночь на воскресенье несмотря на неблагоприятные параметры геомагнитного возмущения, сообщает... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:41
2024-05-12T06:41
калининградская область
земля
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КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. Полярное сияние на просторах Калининградской области наблюдали в ночь на воскресенье несмотря на неблагоприятные параметры геомагнитного возмущения, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" "Всплеск полярного сияния на просторах области (берег реки Неман с отражением сияния на водной)... Параметры геомагнитного возмущения неблагоприятные, индекс BZ находится в плюсовых значениях, хотя скорость солнечного ветра очень высокая, но, из-за полярности BZ, нам это почти ничего не дает, но шансы ещё есть на смену полярности и появления новых всплесках сияний!", - говорится в сообщении. Ранее полярное сияние наблюдали в Калининградской области в ночь на субботу. Эксперты сообщали, что на Земле 11 и 12 мая действует сильная геомагнитная буря с индексом kp8 (из 9). Полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних и южных широт.
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калининградская область, земля
Калининградская область, Земля
Жители Калининградской области наблюдали ночью полярное сияние

В Калининградской области в ночь 12 мая наблюдали полярное сияние

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПолярное сияние
Полярное сияние - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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КАЛИНИНГРАД, 12 мая - РИА Новости. Полярное сияние на просторах Калининградской области наблюдали в ночь на воскресенье несмотря на неблагоприятные параметры геомагнитного возмущения, сообщает Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области"
"Всплеск полярного сияния на просторах области (берег реки Неман с отражением сияния на водной)... Параметры геомагнитного возмущения неблагоприятные, индекс BZ находится в плюсовых значениях, хотя скорость солнечного ветра очень высокая, но, из-за полярности BZ, нам это почти ничего не дает, но шансы ещё есть на смену полярности и появления новых всплесках сияний!", - говорится в сообщении.
Ранее полярное сияние наблюдали в Калининградской области в ночь на субботу. Эксперты сообщали, что на Земле 11 и 12 мая действует сильная геомагнитная буря с индексом kp8 (из 9). Полярное сияние можно было наблюдать вплоть до средних и южных широт.
 
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