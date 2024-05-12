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СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности глав министерств - РИА Новости, 12.05.2024
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09:23 12.05.2024 (обновлено: 11:25 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/politika-1945343079.html
СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности глав министерств
СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности глав министерств - РИА Новости, 12.05.2024
СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности глав министерств
СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, сообщил... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:23
2024-05-12T11:25
политика
россия
сергей миронов
михаил мишустин
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова, на должность министра экономического развития - Максима Решетникова. По предложению главы кабмина свои посты в новом составе правительства, как предполагается, также сохранят министр труда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков и министр природы Александр Козлов. "Справедливая Россия – За правду" будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
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политика, россия, сергей миронов, михаил мишустин, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Политика, Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности глав министерств

Миронов: СРЗП будет голосовать против семи кандидатов на должности министров

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. СРЗП будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, сообщил журналистам лидер эсэров Сергей Миронов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить на должность министра финансов России Антона Силуанова, на должность министра экономического развития - Максима Решетникова. По предложению главы кабмина свои посты в новом составе правительства, как предполагается, также сохранят министр труда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и образования Валерий Фальков и министр природы Александр Козлов.
"Справедливая Россия – За правду" будет голосовать против кандидатов на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки. Все это – "новые старые" кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
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ПолитикаРоссияСергей МироновМихаил МишустинАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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