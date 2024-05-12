https://ria.ru/20240512/poiski-1945424369.html

В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы

В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены после отмены сигнала "ракетная опасность", сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T16:46

2024-05-12T16:46

2024-05-12T18:31

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены после отмены сигнала "ракетная опасность", сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что специалисты в третий раз прервали спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде из-за сигнала "ракетная опасность". "Сигнал "ракетная опасность" отменен. Поисково-спасательные работы возобновлены", - говорится в сообщении. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html

белгород

россия

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Разбор завалов на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде Ответных криков во время "минуты тишины" на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде не было, сообщил РИА Новости спасатель 2024-05-12T16:46 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела