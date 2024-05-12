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В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены после отмены сигнала "ракетная опасность", сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:46
2024-05-12T16:46
2024-05-12T18:31
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде возобновлены после отмены сигнала "ракетная опасность", сообщила пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что специалисты в третий раз прервали спасательные работы на месте обрушения подъезда дома в Белгороде из-за сигнала "ракетная опасность". "Сигнал "ракетная опасность" отменен. Поисково-спасательные работы возобновлены", - говорится в сообщении. Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240122/belgorod-1922825767.html
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Разбор завалов на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде
Ответных криков во время "минуты тишины" на месте частичного обрушения дома после атаки ВСУ в Белгороде не было, сообщил РИА Новости спасатель
2024-05-12T16:46
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
В Белгороде возобновили поисковые работы после отмены сигнала ракетной опасности