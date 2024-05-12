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В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 12.05.2024 (обновлено: 15:07 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/poiski-1945403306.html
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:06
2024-05-12T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что во второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели были вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность"."Поисково-спасательные работы после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены", - говорится в сообщении.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
белгород
россия
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Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела
МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела.
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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
2024-05-12T15:06
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В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы

В Белгороде после отмены ракетной опасности продолжили спасательные работы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что во второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели были вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность".
"Поисково-спасательные работы после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены", - говорится в сообщении.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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