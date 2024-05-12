https://ria.ru/20240512/poiski-1945403306.html
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:06
2024-05-12T15:06
2024-05-12T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945396605_0:124:3180:1912_1920x0_80_0_0_7f6b486b1911f91296f2840ce8b63588.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что во второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели были вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность"."Поисково-спасательные работы после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены", - говорится в сообщении.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945396605_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_caf13382941b1d06e5b064612bf10052.jpg
Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела
МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела.
2024-05-12T15:06
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы
В Белгороде после отмены ракетной опасности продолжили спасательные работы