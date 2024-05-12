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В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы

В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 12.05.2024

В Белгороде возобновили поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:06

2024-05-12T15:06

2024-05-12T15:07

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Белгороде после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что во второй раз с момента обрушения подъезда в Белгороде спасатели были вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отойти в убежище по сигналу "ракетная опасность"."Поисково-спасательные работы после отмены сигнала "ракетная опасность" возобновлены", - говорится в сообщении.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Спасательные работы на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела МЧС показало видео спасательных работ на месте обрушения подъезда в Белгороде после украинского обстрела. 2024-05-12T15:06 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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