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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло - РИА Новости, 12.05.2024
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16:11 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/pogoda-1945419644.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло - РИА Новости, 12.05.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Воздух в Москве может прогреться до плюс 20 с середины следующей недели, в пятницу ожидаются ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:11
2024-05-12T16:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве может прогреться до плюс 20 с середины следующей недели, в пятницу ожидаются ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Необычайно затяжной период аномального холода в Центральной России, который длится уже 10 суток, продолжится до середины предстоящей недели, после чего температурный фон к концу семидневки, наконец-то, вернется в климатическое русло мая. В понедельник инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце. Ночью столбики термометров в последний раз могут кое-где отметиться заморозками – в Москве около нуля, в Подмосковье минус 3 - плюс 2, а днем в городе плюс 9 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец. По его словам, во вторник и среду скользнет слабовыраженный фронт, отметившись уплотнением облачности и незначительным очаговым дождем. В сумерках ожидается ноль - плюс 5, в дневные часы плюс 10 - плюс 15, с повышением до плюс 13 - плюс 18. "В четверг вновь откроется "окно" погоды – в облаках появятся устойчивые просветы, обойдется без осадков, под утро не ниже плюс 2 - плюс 7, днем до плюс 15 - плюс 20. Пятница ожидается самой ненастной. В регион прорвется активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями. Минимальная температура составит плюс 7 - плюс 12, днем плюс 13 - плюс 18", - рассказал Тишковец. Метеоролог добавил, что в выходные атмосфера стабилизируется, наступит типичная майская погода. На фоне повышенного атмосферного давления, станет солнечно и сухо. Под утро плюс 5 - плюс 10, в разгар дня воздух начнет прогреваться до плюс 20.
https://ria.ru/20240512/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Синоптик Тишковец: воздух в Москве прогреется до 20 в середине следующей недели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москв
Люди отдыхают на набережной в парке искусств Музеон в Москв - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москв. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве может прогреться до плюс 20 с середины следующей недели, в пятницу ожидаются ливневые дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Необычайно затяжной период аномального холода в Центральной России, который длится уже 10 суток, продолжится до середины предстоящей недели, после чего температурный фон к концу семидневки, наконец-то, вернется в климатическое русло мая. В понедельник инициативу в атмосфере перехватит антициклон, благодаря чему осадки будут маловероятны, из-за облаков неуверенно появится солнце. Ночью столбики термометров в последний раз могут кое-где отметиться заморозками – в Москве около нуля, в Подмосковье минус 3 - плюс 2, а днем в городе плюс 9 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.
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По его словам, во вторник и среду скользнет слабовыраженный фронт, отметившись уплотнением облачности и незначительным очаговым дождем. В сумерках ожидается ноль - плюс 5, в дневные часы плюс 10 - плюс 15, с повышением до плюс 13 - плюс 18.
"В четверг вновь откроется "окно" погоды – в облаках появятся устойчивые просветы, обойдется без осадков, под утро не ниже плюс 2 - плюс 7, днем до плюс 15 - плюс 20. Пятница ожидается самой ненастной. В регион прорвется активный фронтальный раздел североатлантического циклона, который обрушится ливневыми дождями. Минимальная температура составит плюс 7 - плюс 12, днем плюс 13 - плюс 18", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в выходные атмосфера стабилизируется, наступит типичная майская погода. На фоне повышенного атмосферного давления, станет солнечно и сухо. Под утро плюс 5 - плюс 10, в разгар дня воздух начнет прогреваться до плюс 20.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЭкология в РоссииПогода
 
 
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