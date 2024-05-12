https://ria.ru/20240512/pogibshiy-1945466689.html

Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего

Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего - РИА Новости, 12.05.2024

Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:38

2024-05-12T22:38

2024-05-12T23:05

белгород

происшествия

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших", — говорится в сообщении.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

белгород

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белгород, происшествия, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела