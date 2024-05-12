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Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего - РИА Новости, 12.05.2024
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22:38 12.05.2024 (обновлено: 23:05 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pogibshiy-1945466689.html
Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего
Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего - РИА Новости, 12.05.2024
Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:38
2024-05-12T23:05
белгород
происшествия
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.&quot;Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших&quot;, — говорится в сообщении.В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
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белгород, происшествия, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Белгород, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Под завалами в Белгороде нашли 12-го погибшего

Спасатели в Белгороде извлекли из-под завалов тело 12-го погибшего

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одного погибшего, количество жертв возросло до двенадцати, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший. Всего извлечены 12 тел погибших", — говорится в сообщении.

В воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате в десятиэтажном доме обрушился весь подъезд. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело о теракте.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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БелгородПроисшествияРоссияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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