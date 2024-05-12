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Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших
Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших - РИА Новости, 12.05.2024
Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших
Количество погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:08
2024-05-12T22:08
2024-05-12T23:43
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших
Число погибших после обрушения обстрелянного ВСУ дома в Белгороде выросло до 11