https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945464166.html

Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших

Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших - РИА Новости, 12.05.2024

Под завалами обрушившегося дома в Белгороде нашли тела одиннадцати погибших

Количество погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:08

2024-05-12T22:08

2024-05-12T23:43

происшествия

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Белгороде увеличилось до 11, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945461323.html

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происшествия, белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)