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Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших - РИА Новости, 12.05.2024
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17:23 12.05.2024 (обновлено: 20:50 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших - РИА Новости, 12.05.2024
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
Из-под завалов пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде достали тела двух погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:23
2024-05-12T20:50
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из-под завалов пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде достали тела двух погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет&quot;, — написал он.Губернатор также добавил, что, по имеющейся информации, под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти их."Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения — в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены", — рассказал Гладков.При этом, как сообщил корреспондент РИА Новости, на месте трагедии спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячного ребенка с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Шестнадцатилетнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной клинической больницы. В медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 пострадавших с различными травмами. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь, их отправили домой на амбулаторное лечение.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.В МЧС сообщали, что спасли 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431085.html
https://ria.ru/20240512/ataka-1945425086.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших. Видео публикует МЧС.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия
Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Губернатор: из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из-под завалов пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде достали тела двух погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет", — написал он.

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Губернатор также добавил, что, по имеющейся информации, под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти их.
«
"Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения — в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены", — рассказал Гладков.
При этом, как сообщил корреспондент РИА Новости, на месте трагедии спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.
Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Минздраве Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших
Вчера, 17:32
Полуторамесячного ребенка с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Шестнадцатилетнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной клинической больницы.
В медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 пострадавших с различными травмами. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь, их отправили домой на амбулаторное лечение.
Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
В МЧС сообщали, что спасли 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Киева на мирные кварталы в Белгороде
Вчера, 16:49
 
БелгородОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаПроисшествия
 
 
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