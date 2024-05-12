Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Из-под завалов пострадавшего от удара ВСУ дома в Белгороде достали тела двух погибших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет", — написал он.Губернатор также добавил, что, по имеющейся информации, под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти их."Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения — в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены", — рассказал Гладков.При этом, как сообщил корреспондент РИА Новости, на месте трагедии спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячного ребенка с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Шестнадцатилетнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной клинической больницы. В медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 пострадавших с различными травмами. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь, их отправили домой на амбулаторное лечение.Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.В МЧС сообщали, что спасли 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431085.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
Спасатели на месте трагедии в Белгороде объявляют минуты тишины, чтобы услышать пострадавших. Видео публикует МЧС.
Губернатор также добавил, что, по имеющейся информации, под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти их.
«
"Спасателями, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства и строителями сейчас разворачивается установка дополнительного освещения — в вечерний и ночной период времени работы по разбору завалов будут продолжены", — рассказал Гладков.
При этом, как сообщил корреспондент РИА Новости, на месте трагедии спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.
Гладков уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 20 человек, в том числе двое детей.
Полуторамесячного ребенка с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Шестнадцатилетнего подростка с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в реанимацию детской областной клинической больницы.
В медицинских учреждениях Белгорода под наблюдением специалистов находятся 11 пострадавших с различными травмами. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь, их отправили домой на амбулаторное лечение.
Сегодня украинские войска провели массированный обстрел Белгорода, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.
Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — вниз упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.
В МЧС сообщали, что спасли 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет "Точка-У" повредили жилой дом.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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